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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसागर: ट्रैक पर फंसा ट्रक, जवानों ने टाला बड़ा रेल हादसा

सागर: ट्रैक पर फंसा ट्रक, जवानों ने टाला बड़ा रेल हादसा

Sagar News In Hindi: सागर के मकरोनिया-गुड़ा रेलवे फाटक पर अचानक मालवाहक ट्रक ट्रैक पर बंद हो गया. ट्रेन आने से पहले QRF जवानों ने धक्का देकर ट्रक हटाया और एक बड़ा हादसा टाल दिया.

Written By : विनोद आर्य, सागर |  Updated at : 09 Aug 2026 10:21 PM (IST)
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कुछ सेकंड की देरी और एक बड़ा रेल हादसा हो सकता था! लेकिन मध्य प्रदेश के सागर जिले में QRF (Quick Response Force) जवानों की तत्परता, साहस और सूझबूझ ने एक संभावित बड़ी दुर्घटना को टाल दिया. मकरोनिया-गुड़ा रेलवे फाटक के पास माल से लदा एक भारी-भरकम ट्रक अचानक रेलवे ट्रैक के बीच बंद हो गया. इसी दौरान ट्रेन आने की स्थिति बन रही थी. खतरा भांपते ही मौके पर मौजूद QRF जवानों ने तत्काल मोर्चा संभाला और अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक को रेलवे ट्रैक से सुरक्षित हटा दिया.

जानकारी के अनुसार, 10वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल (SAF), सागर की QRF कंपनी दमोह के बांदकपुर मंदिर में कानून-व्यवस्था की ड्यूटी के लिए रवाना हो रही थी. इसी दौरान रास्ते में मकरोनिया-गुड़ा रेलवे फाटक के पास एक मालवाहक ट्रक ट्रैक के बीचों-बीच अचानक खराब हो गया. ट्रक पूरी तरह माल से लदा हुआ था और स्थिति उस समय और गंभीर हो गई, जब ट्रैक पर ट्रेन के आने की संभावना बनी हुई थी.

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खतरा देख जवानों ने लगाया धक्का, दिखाई गजब की फुर्ती

ट्रक चालक के लिए इतने भारी वाहन को अकेले ट्रैक से हटाना नामुमकिन था. समय बेहद कम था और ट्रैक पर खड़ा ट्रक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता था. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए QRF जवानों ने बिना एक पल गंवाए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी. जवानों ने एकजुट होकर ट्रक को धक्का लगाना शुरू किया और उसे रेलवे ट्रैक से सुरक्षित दूरी तक पहुंचा दिया.

चंद सेकंड बाद ही गुजरी मालगाड़ी

QRF जवानों की सामूहिक मेहनत और टीम भावना रंग लाई. ट्रेन आने से ठीक पहले ट्रक को रेलवे ट्रैक से हटा लिया गया. बताया जा रहा है कि ट्रैक से ट्रक हटाने के कुछ ही देर बाद मौके से एक मालगाड़ी भी गुजरी. जवानों की इस तत्परता के चलते संभावित बड़ी रेल दुर्घटना टल गई और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. आपात स्थिति में सही निर्णय लेकर बड़ा हादसा रोकने वाले इन जवानों की हर तरफ मिसाल दी जा रही है.

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About the author विनोद आर्य, सागर

विनोद आर्य मध्य प्रदेश के सागर से एक अनुभवी पत्रकार हैं. उन्होंने  डॉ हरि सिंह गौर विश्विद्यालय सागर, बीएससी और एमए (समाजशास्त्र) की शिक्षा प्राप्त की है. पिछले 32 वर्षों से पत्रकारिता में कार्यरत हैं. वो साल 2010 से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 10:21 PM (IST)
Tags :
Sagar News MP News
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