MP: सागर की ढाना हवाई पट्टी पर हादसा, ट्रेनी विमान लैंडिंग के समय जमीन से टकराया
Sagar Plane Crash: सागर में ढाना हवाई पट्टी परट्रेनी पायलट इस प्लेन से ट्रेनिंग ले रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हो गया.
मध्य प्रदेश के सागर में ढाना हवाई पट्टी पर बुधवार (10 दिसंबर) को हादसा हो गया. यहां प्लैन हवाई पट्टी पर लैंडिंग के समय जमीन पर टकरा गया.
जानकारी के मुताबिक ट्रेनी पायलट इस प्लेन से ट्रेनिंग ले रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हो गया. सड़क हादसे मे घायल पुलिस जवान को एयरलिफ्ट किया जा रहा था.
