मध्य प्रदेश के सागर जिले में बिजली विभाग और नगर परिषद के बीच विवाद ने अजीब मोड़ ले लिया. मामला तब गरमा गया जब बकाया बिजली बिल को लेकर नोटिस मिलने के बाद नगर परिषद ने बिजली विभाग के दफ्तर के गेट पर ही कचरा डलवा दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

जानकारी के मुताबिक नगर परिषद शाहगढ़ पर करीब 9 लाख 61 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया था. बिजली विभाग ने इसको लेकर कई बार पत्राचार किया और भुगतान करने के लिए कहा. आरोप है कि लंबे समय से बिल जमा नहीं किया गया था, जिसके चलते विभाग ने स्ट्रीट लाइट तक बंद कर दी थी.

सुबह-सुबह तीन ट्रॉली कचरा डलवाया

मंगलवार (31 मार्च) सुबह नगर परिषद की ओर से बिजली विभाग के कार्यालय के मुख्य गेट पर तीन ट्रॉली कचरा डलवा दिया गया. यह नजारा देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई नगर परिषद के सीएमओ विनय मिश्रा के निर्देश पर की गई.

बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता रवि सोलंकी ने बताया कि फरवरी में ही नगर परिषद को नोटिस दिया गया था. इसमें अवैध रूप से चल रही मोटरों का भी जिक्र था, लेकिन परिषद की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया. उनका कहना है कि व्यक्तिगत द्वेष के चलते इस तरह की कार्रवाई की गई है.

मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी

घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार जी.सी. राय, बिजली विभाग के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर सरकारी दफ्तर के सामने कचरा फेंकने का आदेश किसने दिया और इसके पीछे असली वजह क्या थी. माना जा रहा है कि जांच के बाद संबंधित जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल इस पूरे मामले ने नगर परिषद और बिजली विभाग के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं.