हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशSagar News: 9 लाख के बिजली बिल पर टकराव, नोटिस से नाराज नगर परिषद ने विभाग के गेट पर डलवा दिया कचरा

Sagar News: 9 लाख के बिजली बिल पर टकराव, नोटिस से नाराज नगर परिषद ने विभाग के गेट पर डलवा दिया कचरा

Sagar News In Hindi: सागर में बिजली बिल को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि नगर परिषद ने विरोध जताने के लिए बिजली विभाग के दफ्तर के गेट पर तीन ट्रॉली कचरा डलवा दिया.

By : विनोद आर्य, सागर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 31 Mar 2026 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के सागर जिले में बिजली विभाग और नगर परिषद के बीच विवाद ने अजीब मोड़ ले लिया. मामला तब गरमा गया जब बकाया बिजली बिल को लेकर नोटिस मिलने के बाद नगर परिषद ने बिजली विभाग के दफ्तर के गेट पर ही कचरा डलवा दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

जानकारी के मुताबिक नगर परिषद शाहगढ़ पर करीब 9 लाख 61 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया था. बिजली विभाग ने इसको लेकर कई बार पत्राचार किया और भुगतान करने के लिए कहा. आरोप है कि लंबे समय से बिल जमा नहीं किया गया था, जिसके चलते विभाग ने स्ट्रीट लाइट तक बंद कर दी थी.

सुबह-सुबह तीन ट्रॉली कचरा डलवाया

मंगलवार (31 मार्च) सुबह नगर परिषद की ओर से बिजली विभाग के कार्यालय के मुख्य गेट पर तीन ट्रॉली कचरा डलवा दिया गया. यह नजारा देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई नगर परिषद के सीएमओ विनय मिश्रा के निर्देश पर की गई.

बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता रवि सोलंकी ने बताया कि फरवरी में ही नगर परिषद को नोटिस दिया गया था. इसमें अवैध रूप से चल रही मोटरों का भी जिक्र था, लेकिन परिषद की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया. उनका कहना है कि व्यक्तिगत द्वेष के चलते इस तरह की कार्रवाई की गई है.

मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी

घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार जी.सी. राय, बिजली विभाग के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर सरकारी दफ्तर के सामने कचरा फेंकने का आदेश किसने दिया और इसके पीछे असली वजह क्या थी. माना जा रहा है कि जांच के बाद संबंधित जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो सकती है. फिलहाल इस पूरे मामले ने नगर परिषद और बिजली विभाग के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

और पढ़ें

About the author विनोद आर्य, सागर

विनोद आर्य मध्य प्रदेश के सागर से एक अनुभवी पत्रकार हैं. उन्होंने  डॉ हरि सिंह गौर विश्विद्यालय सागर, बीएससी और एमए (समाजशास्त्र) की शिक्षा प्राप्त की है. पिछले 32 वर्षों से पत्रकारिता में कार्यरत हैं. वो साल 2010 से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं.
Read More
Published at : 31 Mar 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
Sagar News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Sagar News: 9 लाख के बिजली बिल पर टकराव, नोटिस से नाराज नगर परिषद ने विभाग के गेट पर डलवा दिया कचरा
सागर में 9 लाख के बिजली बिल पर टकराव, नोटिस से नाराज नगर परिषद ने विभाग के गेट पर डलवा दिया कचरा
मध्य प्रदेश
वाराणसी में MP-UP का 'महा-संगम', बाबा विश्वनाथ और महाकाल ट्रस्ट के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता
वाराणसी में MP-UP का 'महा-संगम', बाबा विश्वनाथ और महाकाल ट्रस्ट के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता
मध्य प्रदेश
MP-UP सहयोग सम्मेलन: वाराणसी पहुंचे मध्य प्रदेश के CM मोहन, काशी विश्वनाथ में किए दर्शन
MP-UP सहयोग सम्मेलन: वाराणसी पहुंचे मध्य प्रदेश के CM मोहन, काशी विश्वनाथ में किए दर्शन
मध्य प्रदेश
Indore News: राजा रघुवंशी की हत्या के बाद घर में गूंजी किलकारी, परिवार में लौटी खुशियां
इंदौर: राजा रघुवंशी की हत्या के बाद घर में गूंजी किलकारी, परिवार में लौटी खुशियां
Advertisement

वीडियोज

Iran US Israel War: 'अमेरिकी सैनिक आए तो वापस नहीं जाएंगे', ईरान की बड़ी चेतावनी | Trump | Netanyahu
Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Middle East Tensions: ईरान वॉर में फंसे ट्रंप को कतर से बड़ा झटका, मध्यस्थता से इनकार, बताया क्या है उसका प्लान
ईरान वॉर में फंसे ट्रंप को कतर से बड़ा झटका, मध्यस्थता से इनकार, बताया क्या है उसका प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव के भगवान राम वाले पोस्ट पर सियासत, केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'डर से बदली सपा...'
अखिलेश यादव के भगवान राम वाले पोस्ट पर सियासत, केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'डर से बदली सपा...'
क्रिकेट
RCB और SRH के मैच में चोरी हुए लाखों के मोबाइल फोन, नाबालिगों से कराया गया घिनौना काम; जानें पूरा मामला
RCB और SRH के मैच में चोरी हुए लाखों के मोबाइल फोन, नाबालिगों से कराया गया घिनौना काम
टेलीविजन
कभी फेक डेथ, कभी लीक प्राइवेट वीडियो पर बवाल, इन विवादों में रही पूनम पांडे
कभी फेक डेथ, कभी लीक प्राइवेट वीडियो पर बवाल, इन विवादों में रही पूनम पांडे
विश्व
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
बिहार
नीतीश कुमार को साइड करने के लिए BJP कब से बना रही था प्लान? RJD ने किया डिकोड!
नीतीश कुमार को साइड करने के लिए BJP कब से बना रही था प्लान? RJD ने किया डिकोड!
एग्रीकल्चर
किसानों को ये फसल देगी 4 महीने में 2 लाख रुपये, जानें पूरा बिजनेस प्लान
किसानों को ये फसल देगी 4 महीने में 2 लाख रुपये, जानें पूरा बिजनेस प्लान
हेल्थ
Benefits Of Vigorous Exercise: कसरत ऐसी करो कि फूलने लगे सांस, इससे 60% कम हो जाता है मौत का खतरा!
कसरत ऐसी करो कि फूलने लगे सांस, इससे 60% कम हो जाता है मौत का खतरा!
ENT LIVE
3 Crore की Lexus से TVS तक! Actor Vijay का Luxury Cars Collection देख रह जाएंगे हैरान
3 Crore की Lexus से TVS तक! Actor Vijay का Luxury Cars Collection देख रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar’ का TV Premiere 30 May को Star Gold पर, 7 PM बजे
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar’ का TV Premiere 30 May को Star Gold पर, 7 PM बजे
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Embed widget