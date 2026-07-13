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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशबस में युवतियों से अश्लील हरकत युवक को पड़ी भारी, विरोध में जड़े थप्पड़; आरोपी हिरासत में

बस में युवतियों से अश्लील हरकत युवक को पड़ी भारी, विरोध में जड़े थप्पड़; आरोपी हिरासत में

Sagar News In Hindi: देवरी बस स्टैंड पर बस में युवतियों से कथित अश्लील हरकत करने वाले युवक का वीडियो वायरल हुआ. युवतियों ने विरोध करते हुए उसे थप्पड़ मारे. पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 13 Jul 2026 01:16 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी बस स्टैंड पर एक यात्री बस के भीतर कथित छेड़छाड़ और अश्लील हरकत का मामला सामने आया है. घटना के दौरान बस में मौजूद दो युवतियों ने साहस दिखाते हुए आरोपी युवक का डटकर विरोध किया और उसे थप्पड़ मार दिए. 

घटना के बाद युवक मौके से फरार हो गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया है.

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बस के भीतर कथित अश्लील इशारे, युवतियों ने किया विरोध

जानकारी के अनुसार, देवरी बस स्टैंड पर खड़ी एक यात्री बस में दो युवतियां बैठी थीं. इसी दौरान एक युवक उनकी सीट के पास पहुंचा और कथित तौर पर अश्लील इशारे करने लगा. युवतियों ने तुरंत इसका विरोध किया और युवक को वहीं थप्पड़ मार दिए. बस में मौजूद अन्य लोगों के बीच भी हलचल मच गई. विरोध बढ़ता देख युवक मौके से भाग निकला.

CCTV फुटेज वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच

घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और नितेश ठाकुर नाम के एक संदिग्ध युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. पुलिस वीडियो की सत्यता और घटनाक्रम की विस्तार से जांच कर रही है.

पीड़ित युवतियों की तलाश, जांच के बाद होगी कार्रवाई

देवरी के एसडीओपी अरुण उइके ने बताया कि वीडियो सामने आने के तुरंत बाद पुलिस ने संज्ञान लिया. उन्होंने कहा कि एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और घटना में शामिल युवतियों की पहचान एवं संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है. उनके अनुसार, सभी तथ्यों की जांच पूरी होने के बाद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह घटना सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा और छेड़छाड़ की घटनाओं के खिलाफ तत्काल विरोध के महत्व को भी रेखांकित करती है. वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और शिकायत के आधार पर निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 13 Jul 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Sagar News MP News
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