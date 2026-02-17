हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
MP में राज्यपाल के अभिभाषण पर घमासान! CM बोले- मर्यादा लांघकर अपनी विश्वसनीयता खो रहा विपक्ष

MP में राज्यपाल के अभिभाषण पर घमासान! CM बोले- मर्यादा लांघकर अपनी विश्वसनीयता खो रहा विपक्ष

बजट सत्र में सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राज्यपाल अभिभाषण के विरोध को अनुचित बताया. उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताते हुए सकारात्मक चर्चा का भरोसा दिया.

By : एबीपी मध्य प्रदेश डेस्क | Updated at : 17 Feb 2026 10:38 AM (IST)
Preferred Sources

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होते ही प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है. सत्र के पहले दिन ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच सियासी बहस देखने को मिली है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का आईना होता है. यह लोकातांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है, जिस पर सदन में विस्तार से चर्चा होती है. मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी को सलाह देते हुए कहा, अगर कोई बात अच्छी लगे तो उसकी तारीफ करना चाहिए और अगर कोई कमी लगे तो सबूतों के आधार पर उसे उजागर करना चाहिए. लेकिन मर्यादा की सीमाएं लांघकर अभिभाषण का विरोध करना ये कतई सही नहीं है.

सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेसी बड़े नादान हैं; वे समझने में गलती करते हैं. इसी वजह से कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है.” उन्होंने निशाने साधते हुए कहा, “नाच न जाने आंगन टेढ़ा,” और आरोप लगाया कि जनता अब कांग्रेस की बातों पर भरोसा नहीं कर रही है. 

सदन में सकारात्मक चर्चा का भरोसा

मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि बजट सत्र के दौरान सरकार सभी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है. उन्होंने आगे कहा कि कल सदन में सकारात्मक रूप से चर्चा और सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी. 

‘वंदे मातरम’ पर बोले सीएम

सत्र के शुरूआत में मुख्यमंत्री ने ‘वंदे मातरम’ के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और कहा कि हमारे लिए यह सौभाग्य और तकब्बुर की बात है. 'वंदे मातरम’ देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, और इसे सम्मान देना हर नागरिक का फर्ज बनता है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी को साथ मिलकर राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना चाहिए. 

Published at : 17 Feb 2026 10:38 AM (IST)
