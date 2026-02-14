सिंगरौली में जादू टोने के शक में खूनी तांडव, दो लोगों को कुल्हाड़ी से मार डाला, आरोपी गिरफ्तार

जादू-टोने की आशंका ने एक 22 साल के युवक को ऐसा हैवान बना दिया कि उसने दो लोगों को कुल्हाड़ी से काट-काटकर मौत के घाट उतार दिया. गांव में चीख-पुकार, हर चेहरे पर डर और सवाल- क्या आज भी इंसानी जान की कीमत अंधविश्वास से कम है. मामला एमपी के सिंगरौली जिले का है जहां जियावन थाना क्षेत्र के घटना मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र के लोहरा गांव की है. जहां अंधविश्वास व जादू टोने के शक में 22 वर्षीय युवक ने 50 वर्षीय फूलकुमारी सिंह व केमला सिंह उम्र 65 वर्ष पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया.

बताया जा रहा है कि आरोपी को शक था कि दोनों मृतक जादू-टोना कर रहे हैं. इसी अंधविश्वास के चलते उसने मौत का तांडव किया. फिलहाल आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है, मामले की जांच जारी है. ABP न्यूज ने जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित लोहरा गांव में पहुंचकर मामले की तहकीकात की है.

जादू-टोने के चक्कर में युवक ने दो को उतारा मौत के घाट

जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक के दिमाग में एक जहरीला शक बैठ गया था कि गांव के दो लोग उस पर जादू-टोना कर रहे हैं. बस इसी वहम ने उसे खूनी बना दिया. वो कुल्हाड़ी लेकर निकला न कोई बहस न कोई चेतावनी. सीधे मौत बनकर दोनों के घर में घुसा और पड़ोसी की एक 50 वर्षीय महिला को घर से निकाल कर अपने घर ले गया. जहां उसने कुल्हाड़ी से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया. महिला की बहू के आंखों के सामने आरोपी ने उसकी हत्या कर दी. इतना ही नहीं उसके बाद फिर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति के घर गया. वहां से उसे बाहर निकाल कर ले आया और अपने घर में बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से कई वार कर शरीर से सर को अलग कर दिया.

वारदात के बाद गांव में मची भगदड़

ग्रामीण रंगदेव सिंह ने बताया कि कुल्हाड़ी के वार एक नहीं कई थे. इतने बेरहम और इतने खौफनाक कि दोनों ने यानी 50 वर्षीय महिला और 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. जिस घर में कभी रौनक थी- वहां अब सिर्फ लाशें और चीखें बची हैं. वारदात के बाद गांव में भगदड़ मच गई. हर घर में डर, हर चेहरे पर खौफ और कोई बोलने की हालत में नहीं है.

पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

एसडीओपी गायत्री तिवारी ने घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. आरोपी को दबोच लिया गया है. खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है. पुलिस मान रही है कि यह पूरी तरह अंधविश्वास और मानसिक वहम का मामला है.

