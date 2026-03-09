हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMaihar News: यूट्यूब पर वीडियो देखकर युवक बना रहा था बंदूक, गोली चलने से युवक घायल

Maihar News: यूट्यूब पर वीडियो देखकर युवक बना रहा था बंदूक, गोली चलने से युवक घायल

Maihar News in Hindi: मैहर के इटमा गांव में कथित गोलीकांड की कहानी झूठी निकली. युवक अभिषेक दाहिया यूट्यूब देखकर पाइप से बंदूक बना रहा था. तभी कारतूस फटने से गोली उसके कंधे में लग गई.

By : नजीम सौदागर, सतना | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 09 Mar 2026 10:40 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र के इटमा गांव में हुए कथित गोलीकांड में पुलिस जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. शुरुआती सूचना में बताया गया था कि एक नकाबपोश युवक ने घर का दरवाजा खुलवाकर अभिषेक दाहिया नाम के युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया. घटना 6 मार्च की देर रात की बताई जा रही थी, जिसके बाद घायल युवक को परिजन इलाज के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज ले गए थे.

हालांकि पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और मौके पर पहुंचकर गहन जांच शुरू की गई. जांच के दौरान पता चला कि नकाबपोश हमलावर की कहानी झूठी थी. पुलिस के अनुसार युवक यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीलिंग फैन के पाइप से खुद ही बंदूक बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान यह घटना हुई.

यूट्यूब पर वीडियो देख आरोपी घर में बना रहा था हथियार

एसडीओपी ख्याती मिश्रा के अनुसार, घटना की सूचना पाकर पुलिस मेडिकल कॉलेज पहुंची और घायल युवक से लगातार पूछताछ की गई. इसी दौरान चौंकाने वाला खुलासा करते हुए घायल अभिषेक दाहिया ने पुलिस को बताया कि यूट्यूब पर वीडियो देख कर वह बंदूक बनाने का प्रयास कर रहा था. अपने घर पर सीलिंग फेन के एक पाइप में बंदूक का कारतूस डालकर उसे लाइटर से गर्म कर रहा था. लाइटर की हिट पाते ही कारतूस अचानक फट गया और वह जिंदा कारतूस फायर हो गया. सीधे गोली उसके कंधे में जा घुसी. युवक की चीख पुकार के बाद परिवार के लोग उसके पास पहुंचे. खून से लथपथ पड़े युवक को तुरंत मेडिकल कॉलेज रीवा इलाज के लिए ले गए. युवक ने अपने परिजनों से अज्ञात नकाबपोश हमलावर द्वारा गोली मारने की झूठी कहानी बनाने की बात कही थी.

ये भी पढ़िए- लखनऊ: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का राजधानी में बड़ा कार्यक्रम, असली-नकली संतों की होगी पहचान

पुलिस ने घायल के खिलाफ दर्ज किया मामला

घटना के बाद पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ युवक के घर पहुंची. टीम ने कमरे की बारीकी से जांच की. जांच के दौरान पुलिस को कमरे से सीलिंग फेन का पाइप मिला. साथ ही कारतूस, लाइटर और अवैध हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री बरामद की. जिसके बाद घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए, पुलिस ने अभिषेक दाहिया के खिलाफ आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. घायल का इलाज अभी जारी हैं स्वस्थ्य होने के बाद युवक पर कानूनी रूप कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी करेगी.

ये भी पढ़िए- इटावा लायन सफारी में शेरनी नीरजा ने शावकों को दिया जन्म, अखिलेश यादव बोले- 'शेरों के सोहर गाओ'

About the author नजीम सौदागर, सतना

पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मजबूत पहचान बनाई है और पिछले 7 वर्षों से टीवी पत्रकारिता में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. वर्तमान में ABP News में मैहर और सतना जिले के लिए बतौर रिपोर्टर कार्यरत हैं. क्षेत्रीय मुद्दों, सामाजिक सरोकार और जमीनी स्तर की खबरों को प्रभावी तरीके से सामने लाना मेरी पत्रकारिता की खास पहचान है.
Read
Published at : 09 Mar 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
Police MP News Maihar News MADHYA PRADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Maihar News: यूट्यूब पर वीडियो देखकर युवक बना रहा था बंदूक, गोली चलने से युवक घायल
मैहर: यूट्यूब पर वीडियो देखकर युवक बना रहा था बंदूक, गोली चलने से युवक घायल
मध्य प्रदेश
Indore News: चाकू और तलवार के साथ 3 युवकों का डांस करने का वीडियो वायरल, इंदौर पुलिस ने लिया एक्शन
चाकू और तलवार के साथ 3 युवकों का डांस करने का वीडियो वायरल, इंदौर पुलिस ने लिया एक्शन
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल, कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का 1 विधायक कम, BJP की बल्ले-बल्ले!
MP की सियासत में बड़ी हलचल, कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का 1 विधायक कम, BJP की बल्ले-बल्ले!
मध्य प्रदेश
MP Politics: 'नहीं जाना चाहता राज्यसभा, लेकिन राजनीति से संन्यास...', दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
मध्य प्रदेश: 'नहीं जाना चाहता राज्यसभा, लेकिन राजनीति से संन्यास...', दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? वरिष्ठ पत्रकार ने खोली पोल! | Iran Israel War
ABP Report : ईरान का 'डेंजरस' बम..अमेरिका में हड़कंप! | Iran Israel War | Khamenei | Trump
Chitra Tripathi: तेहरान में धमाकों से दहला आसमान! जंग के 10वें दिन बढ़ा तनाव | Iran-US-Israel War
Iran Israel War: क्या है Tomahawk मिसाइल जिसने ईरान में मचाई भयंकर तबाही? | Trump | Breaking
Bollywood News: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ईशा अंबानी के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Us-Iran War: ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
इंडिया
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
टेलीविजन
'शाका लाका बूम बूम' के संजू उर्फ किंशुक वैद्य के घर गूंजी किलकारी, बेटे के पिता बने एक्टर
'शाका लाका बूम बूम' के संजू उर्फ किंशुक वैद्य के घर गूंजी किलकारी, बेटे के पिता बने एक्टर
क्रिकेट
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
शिक्षा
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
हेल्थ
Tooth Pain And Cancer: दांतों में बना हुआ है दर्द तो न करें नजरअंदाज, हो सकता है कैंसर
दांतों में बना हुआ है दर्द तो न करें नजरअंदाज, हो सकता है कैंसर
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget