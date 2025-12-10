MP: खुदाई के दौरान पन्ना की जमीन से निकला 15.34 कैरेट का जगमगाता हीरा, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

मध्य प्रदेश में हीरों की नगरी पन्ना ने एक बार फिर अपनी चमक बिखेरी है. जिले के कृष्णा कल्याणपुर ग्राम में एक युवक द्वारा लगाई गई हीरा खदान से 15 कैरेट 34 सेंट वजन का उच्च गुणवत्ता वाला ‘जेम्स क्वालिटी’ का हीरा निकला है. प्रारंभिक मूल्यांकन में इस हीरे की अनुमानित कीमत 60 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है.

' बहनों की शादी में लगाएंगे पैसा '

हीरा खदान संचालक सतीश खटीक ने बताया कि उन्होंने 20 दिन पहले पर खुदाई कार्य शुरू किया था. मंगलवार को नियमित खुदाई के दौरान चमकदार पत्थर दिखाई दिया, जिसे बाहर निकालकर जांच कराने पर वह उच्च श्रेणी का हीरा निकला. वहीं इस खदान में दो पार्टनर हैं और दोनों के दो- दो बहने हैं उन्होंने बताया कि पारिवारिक खर्च और बहनों की शादी में इस पैसों को लगाया जाएगा.

साल की खोज में सबसे कीमती हीरा

हीरे को नियमानुसार पन्ना जिला हीरा कार्यालय में जमा करा दिया गया है, जहां विशेषज्ञों द्वारा इसका औपचारिक मूल्यांकन और नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी. जिले के अधिकारियों का कहना है कि यह हीरा इस वर्ष अब तक निकला सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाला हीरा है. इस खोज से क्षेत्र के खान मालिकों और स्थानीय लोगों में एक बार फिर उत्साह बढ़ गया है.

पन्ना की धरती पहले भी कई दुर्लभ और विशाल हीरे दे चुकी है और इस खोज ने जिले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. इस हीरे की हर तरफ चर्चा की जा रही है.