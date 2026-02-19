खरगोन: भांजे की शादी में पत्नी संग नाच रहे मामा को आया हार्ट अटैक, स्टेज पर मौत, वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक बेहद दुखद और हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां एक शादी समारोह की खुशियां उस वक्त अचानक मातम में बदल गईं, जब भांजे की शादी में खुशी-खुशी नाच रहे मामा की हार्ट अटैक (दिल का दौरा) पड़ने से मौत हो गई. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें मौत से महज कुछ सेकंड पहले वह अपनी पत्नी के साथ हंसते-नाचते नजर आ रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, यह घटना कसरावद थाना क्षेत्र के ओझरा गांव की है. बड़वानी जिले के ग्राम पिपलुद के रहने वाले घनश्याम यादव अपने भांजे अंकित की शादी में शामिल होने के लिए ओझरा गांव आए हुए थे. बीती रात शादी समारोह में मेहंदी की रस्म का कार्यक्रम चल रहा था. परिवार के सभी लोग जश्न में डूबे थे और खुशी का माहौल था.

स्टेज पर नाचते-नाचते अचानक गिरे

कार्यक्रम के दौरान घनश्याम यादव अपनी पत्नी के साथ स्टेज पर डांस कर रहे थे. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वे बिल्कुल स्वस्थ और खुश नजर आ रहे थे. लेकिन नाचते-नाचते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वे स्टेज पर ही गिर पड़े. इससे पहले कि परिवार के लोग कुछ समझ पाते या उन्हें कोई चिकित्सीय सहायता मिल पाती, हार्ट अटैक के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

चीख-पुकार में बदली शहनाई की गूंज

इस अकल्पनीय घटना से शादी वाले घर में कोहराम मच गया. जहां कुछ देर पहले तक मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां अचानक चीख-पुकार मच गई. इस घटना ने पूरे परिवार और मेहमानों को झकझोर कर रख दिया. बाद में मृतक घनश्याम यादव के शव को उनके पैतृक गांव पिपलुद ले जाया गया, जहां गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया.