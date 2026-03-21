IPL इतिहास में पर्पल कैप विजेताओं की पूरी लिस्ट, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

इंडियन प्रीमियर लीग को शुरू हुए 18 साल से ज्यादा समय हो गया है. 28 मार्च से आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत होने वाली है. पिछले 19 सालों में ढेर सारे रिकॉर्ड बने और टूटे हैं. किसी ने सबसे ज्यादा रनों का अंबार लगाया तो कोई शतकों की झड़ी लगाता गया. मगर यहां आप उन खिलाड़ियों की लिस्ट देखेंगे, जिन्होंने प्रत्येक सीजन में पर्पल कैप जीती है. अब तक केवल 3 ही गेंदबाज ऐसे हैं, जो दो बार पर्पल कैप को जीत सके हैं.

पिछले 18 सीजन में कुल 15 गेंदबाजों ने पर्पल कैप जीतने की उपलब्धि हासिल की है. भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और ड्वेन ब्रावो ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2 बार पर्पल कैप जीती है. उनके अलावा मोहित शर्मा, लसिथ मलिंगा और सोहेल तनवीर समेत कई नामी और दिग्गज गेंदबाज भी यह उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं.

सभी पर्पल कैप विजेताओं की लिस्ट:

2008 - सोहेल तनवीर (RR)

2009 - आरपी सिंह (डेक्कन चार्जर्स)

2010 - प्रज्ञान ओझा (डेक्कन चार्जर्स)

2011 - लसिथ मलिंगा (MI)

2012 - मोर्ने मोर्केल (दिल्ली डेयरडेविल्स)

2013 - ड्वेन ब्रावो (CSK)

2014 - मोहित शर्मा (CSK)

2015 - ड्वेन ब्रावो (CSK)

2016 - भुवनेश्वर कुमार (SRH)

2017 - भुवनेश्वर कुमार (SRH)

2018 - एंड्रयू टाई (PBKS)

2019 - इमरान ताहिर (CSK)

2020 - कगिसो रबाड़ा (दिल्ली कैपिटल्स)

2021 - हर्षल पटेल (RCB)

2022 - युजवेंद्र चहल (RR)

2023 - मोहम्मद शमी (GT)

2024 - हर्षल पटेल (PBKS)

2025 - प्रसिद्ध कृष्णा (GT)

ब्रावो, रबाड़ा और हर्षल रच सके हैं इतिहास

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सिर्फ 3 ऐसे गेंदबाज रहे हैं, जिन्होंने एक सीजन में 30 या उससे ज्यादा विकेट लिए हों. 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए ड्वेन ब्रावो ने 32 विकेट चटकाए थे, जो अब भी एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है. 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए कगिसो रबाड़ा ने 30 विकेट लिए थे. वहीं हर्षल पटेल ने आईपीएल 2021 में 32 विकेट लेकर ड्वेन ब्रावो के रिकॉर्ड की बराबरी की थी. उनके अलावा कोई भी गेंदबाज एक सीजन में 30 विकेट लेने का कारनामा नहीं कर सका है.

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