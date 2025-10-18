मध्य प्रदेश के इंदौर में तीन मंजिला घर में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई. इस हादसे में धुएं की वजह से दम घुटने से एक 11 वर्षीय लड़के की मौत हो गई, जबकि उसके परिवार के पांच सदस्य बुरी तरह बीमार हो गए. पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. ये हादसा इंदौर के जूनी पुलिस थाना इलाके में हुआ. थाने के प्रभारी अनिल गुप्ता ने हादसे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कबाड़ का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति के तीन मंजिला घर में देर रात करीब दो बजकर 15 मिनट पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई.

कबाड़ में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग

उन्होंने बताया कि घर के आगे के हिस्से में कबाड़ रखा जाता है, जबकि पिछले हिस्से में लोग रहते हैं. थाना प्रभारी ने बताया कि कबाड़ में फोम और स्पंज शामिल होने के कारण लपटों ने तेजी से पूरे घर को अपनी जद में ले लिया. जिससे पूरे घर में धुआं फैल गया.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस बेहद संकरे घर में आने-जाने के लिए एक ही दरवाजा है, जिसकी वजह से आग लगने के बाद धुआं निकलने का रास्ता नहीं बचा और घर की पहली मंजिल पर रहने वाले एक परिवार के छह लोगों की तबीयत दम घुटने से बिगड़ गई. जबकि एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. इन लोगों में झुलसने का कोई निशान नहीं है.

एक बच्चे की मौत, 5 घायल

उन्होंने बताया कि पुलिस और दमकल कर्मियों ने सभी छह लोगों को घर से बाहर निकालकर एक नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जहां रहमान (11) को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. अग्निकांड में दम घुटने से पांच लोग बीमार हो गई. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है. घायलों में पति-पत्नी, उनकी दो बेटियां और एक बेटा शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि इनमें से चार लोगों को अस्पताल के वेंटिलेटर पर रखा गया है. थाना प्रभारी ने बताया बचाव दल ने घर की दूसरी मंजिल पर रहने वाले एक अन्य परिवार के चार सदस्यों को पेड़ पर चढ़कर सुरक्षित बाहर निकाला. ये आग कैसे लगी और आग की वजह क्या रही इसकी विस्तृत जाँच की जा रही हैं. आगे कि विधिक कार्रवाई जारी है.