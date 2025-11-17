मध्य प्रदेश के इकलहरा में बड़ा हदसा, कोयला खदान में चट्टान ढहने से 5 लोग दबे, एक की हालत गंभीर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश के इकलहरा में बड़ा हदसा, कोयला खदान में चट्टान ढहने से 5 लोग दबे, एक की हालत गंभीर

MP News: इकलहरा की बंद कोयला खदान में चट्टान ढहने से पांच लोग दबे गए, जिसमें से चार गंभीर घायल है. एक युवक को नागपुर रेफर किया गया. रात में अवैध खुदाई के दौरान हादसा हुआ.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 08:00 AM (IST)
Preferred Sources

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) पेंच क्षेत्र की इकलहरा स्थित बंद ओपन कास्ट कोयला खदान में रविवार की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. खदान में चट्टान अचानक ढहने से करीब पांच लोग मलबे के नीचे दब गए. जानकारी के अनुसार, इनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. जबकि एक युवक को गंभीर स्थिति के कारण नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

जानकारी के अनुसार हादसा रात लगभग तीन बजे हुआ, जब कुछ स्थानीय लोग बंद पड़ी खदान में अवैध तरीके से कोयला निकालने के लिए खुदाई कर रहे थे. खुदाई के दौरान एक विशाल चट्टान ऊपर से गिर पड़ी, जिससे आसपास मौजूद लोग मलबे के नीचे फंस गए. चट्टान गिरने से जोरदार आवाज हुई और इसके बाद मदद के लिए चीख-पुकार मच गई. अंधेरा होने की वजह से घायलों को बाहर निकालने में काफी दिक्कतें आईं.

सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज

स्थानीय लोगों ने जैसे-तैसे खुदाई कर सभी घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. घायलों में से महिला शाहिना कुरैशी को परासिया सिविल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया. दो अन्य घायल डॉ. नाहर अस्पताल, छिंदवाड़ा में भर्ती किए गए हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल रिजवान खान को पहले आनंद अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें तुरंत नागपुर भेज दिया गया.

हादसे में ये लोग गंभीर रूप से घायल

हादसे की सूचना पर परासिया एसडीएम और तहसीलदार रविवार शाम पांच बजे मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया. दूसरी ओर पुलिस को घटना की जानकारी देर से मिली, जिसके कारण शुरुआती दौर में घायलों के नाम तक उपलब्ध नहीं थे. अब तक जिन चार घायलों की पहचान हुई है, वे हैं रिजवान खान (28), कुनाल कोचे (23), शादाब खान (32) और साईना कुरैशी (25) सभी निवासी इकलहरा कैंप के है.

खदान में अवैध रूप से की जा रही थी खुदाई

सूत्रों के अनुसार घटना वाली खदान बडकुही ओपन कास्ट क्षेत्र की है, जहां वर्षों से उत्पादन बंद है. उत्पादन बंद होने के बाद यह क्षेत्र कोयला माफिया के नियंत्रण में बताया जाता है. कोयले की परतें सतह से साफ दिखाई देती हैं, जिसके चलते अवैध खुदाई लंबे समय से चल रही है. हादसे वाली रात भी करीब पंद्रह लोग इसी अवैध खुदाई के लिए गए थे. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है. खदान क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

Input By : SACHIN PANDE
Published at : 17 Nov 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
Coal Mine MP News Western Coalfields Limited
