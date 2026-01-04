मध्य प्रदेश में इन जिलों में बढ़ाई गईं स्कूलों की छुट्टियां, कड़ाके की ठंड के बीच बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश में शीतलहर और भीषण ठंड का सितम जारी है. बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंदौर और ग्वालियर जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टियों को लेकर बड़े आदेश जारी किए हैं. कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण अब छोटे बच्चों को अगले कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जाना होगा.

इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने रविवार (4 जनवरी) को आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्रों के लिए 5 जनवरी से 7 जनवरी तक का अवकाश घोषित कर दिया है. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर ने जिले की सभी आंगनबाड़ियों को भी 7 जनवरी तक बंद रखने का सख्त निर्देश दिया है.

ग्वालियर: 6 जनवरी तक रहेगी छुट्टी

ग्वालियर में भी सर्दी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है. कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि जिले के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के छात्रों का 6 जनवरी तक अवकाश रहेगा.

आदेश की मुख्य बातें

सभी बोर्ड पर लागू: यह आदेश एमपी बोर्ड, सीबीएसई (CBSE) और आईसीएसई (ICSE) से संबद्ध सभी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा. जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार, यह फैसला अत्यधिक ठंड, बच्चों की सुविधा और आवागमन के दौरान होने वाली समस्याओं को देखते हुए लिया गया है. कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के समय में भी बदलाव किया गया है ताकि किशोर छात्रों को भी राहत मिल सके.

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई है. प्रशासन ने अभिभावकों और स्कूल संचालकों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं.