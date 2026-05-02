जबलपुर हादसे पर CM मोहन यादव का सख्त एक्शन, लापरवाही पर कर्मचारियों को हटाया, जांच के दिए आदेश

जबलपुर के बरगी जलाशय में हुए क्रूज हादसे को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि इस दुखद घटना में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है.

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस हादसे में जिम्मेदार पाए गए क्रूज पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल गोंड और टिकट काउंटर इंचार्ज (एफओए) बृजेंद्र की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं. इसके अलावा होटल मैकएल रिसॉर्ट एंड बोट क्लब बरगी के मैनेजर सुनील मरावी को भी कर्तव्य में लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है.

जबलपुर में बरगी जलाशय में हुए दुखद क्रूज हादसे में लापरवाही के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गई है।



क्रूज पायलट महेश पटेल, क्रूज हेल्पर छोटेलाल गोंड एवं टिकट काउंटर प्रभारी (FOA) बृजेंद्र की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई हैं।



होटल मैकल रिसॉर्ट और बोट क्लब बरगी के… — Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) May 1, 2026

हादसे में दोषी किसी भी व्यक्ति को नहीं जाएगा बख्शा- मोहन यादव

सीएम मोहन यादव ने आगे बताया कि इस मामले में क्षेत्रीय प्रबंधक संजय मल्होत्रा को मुख्यालय से अटैच किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस हादसे में दोषी किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह एक बेहद दुखद घटना है और सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

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भविष्य में सुरक्षा मानकों को किया जाएगा सख्त- सीएम

सीएम ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सुरक्षा मानकों को और सख्त किया जाएगा. सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही है. ताकि लापरवाही करने वालों को उचित सजा मिल सके और व्यवस्था में सुधार लाया जा सके.

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