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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया में BJP की हार पर यशोधरा राजे सिंधिया का बयान, 'अब समय आ गया है कि...'

दतिया में BJP की हार पर यशोधरा राजे सिंधिया का बयान, 'अब समय आ गया है कि...'

Datia By-Election Result: दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद प्रतिक्रियाओं का दौरा शुरू हो गया है. इस बीच चार बार की विधायक यशोधरा राजे सिंधिया ने आत्म-मंथन करने की बात कही है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 04 Aug 2026 10:44 AM (IST)
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मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव और बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है. इसके एक दिन बाद बीजेपी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की चार बार विधायक रहीं यशोधरा राजे सिंधिया ने पार्टी के अंदर आत्म-मंथन करने की बात कही है.

यशोधरा राजे सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक छोटा, लेकिन अहम संदेश पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने लिखा, "आत्म-मंथन का समय है." हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा, लेकिन यह पोस्ट दोनों उपचुनावों में बीजेपी को मिली हार के बाद आया है और इसने राजनीतिक दलों का ध्यान खींचा है.

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कांग्रेस ने बरकरार रखी दतिया विधानसभा सीट

भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट अपने पास बरकरार रखी, उसके उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हराया. घनश्याम सिंह को 66,757 वोट (42.39 प्रतिशत) मिले, जबकि तिवारी को 60,741 वोट (38.57 प्रतिशत) मिले. 

आज़ाद समाज पार्टी के दामोदर यादव 22,527 वोटों (14.30 प्रतिशत) के साथ तीसरे स्थान पर रहे. वोटों की गिनती के ज्यादातर समय कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए रही. नौवें राउंड तक, सिंह ने 9,519 वोटों की बढ़त बना ली थी. हालांकि बाद के राउंड में बीजेपी ने इस अंतर को कम किया, लेकिन वह कांग्रेस उम्मीदवार से आगे नहीं निकल पाई, जिन्होंने आखिरकार पार्टी के लिए यह सीट बरकरार रखी.

बांकीपुर में बीजेपी को प्रशांत किशोर ने दी शिकस्त

बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने निर्णायक जीत हासिल की. यह उनकी नई पार्टी की पहली चुनावी जीत थी. 31 राउंड की गिनती के बाद, किशोर को 63,203 वोट मिले और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को आसानी से हरा दिया, जिन्हें 44,250 वोट मिले थे. आरजेडी की रेखा गुप्ता 14,085 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.

आईएएनएस के मुताबिक प्रशांत किशोर की जीत का अंतर 18,953 वोट रहा. हालांकि, ताजा अपडेट के समय तक, चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर नतीजे की घोषणा नहीं की थी. बांकीपुर के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए, बिहार के मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक फैसले का सम्मान करती है और जनता के जनादेश को स्वीकार करेगी.

इन दो उपचुनावों में मिली हार ने दोनों राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन पर राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है, और सिंधिया की "आत्म-मंथन" की बात ने पार्टी की चुनावी रणनीति और संगठनात्मक दृष्टिकोण पर बहस को और बढ़ा दिया है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 10:44 AM (IST)
Tags :
Yashodhara Raje Scindia BJP MP News MADHYA PRADESH NEWS Datia NEWS Datia By Election
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