हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP News: बराखड़ मॉब लिंचिंग मामले में 14 दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट परिसर में हंगामा

MP News: बराखड़ मॉब लिंचिंग मामले में 14 दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट परिसर में हंगामा

Narmada News In Hindi: नर्मदापुरम के बराखड़ मॉब लिंचिंग मामले में 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है. 2022 में गो-तस्करी के संदेह में नाजिर अहमद की हत्या हुई थी.

By : आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़ | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 14 Jun 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के बराखड़ गांव में हुए चर्चित मॉब लिंचिंग मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. एडीजे तबस्सुम खान की अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. करीब चार वर्ष पहले गो-तस्करी के संदेह में हुई इस घटना में महाराष्ट्र के अमरावती निवासी नाजिर अहमद की मौत हो गई थी.

जानकारी के अनुसार 3 अगस्त 2022 को सिवनी मालवा तहसील के ग्राम बराखड़ में गो-तस्करी के संदेह में भीड़ ने नाजिर अहमद की बुरी तरह पिटाई की थी, जिसमें उनकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. तीन वर्ष से अधिक चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को अदालत ने सभी 14 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा दी.

असम में वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में अलीगढ़ के जितेंद्र शर्मा शहीद, गांव में पसरा सन्नाटा

फैसला सुनते ही परिसर में मचा कोहराम

फैसले के बाद न्यायालय परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया. दोषियों के परिजन भावुक होकर रोने-बिलखने लगे. जब पुलिस दोषियों को जेल ले जाने के लिए वाहन में बैठा रही थी, तब कई परिजनों ने विरोध-प्रदर्शन कर दिया. कुछ लोगों ने पुलिस वाहन के सामने लेटकर आरोपियों को ले जाने से रोकने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई.

पुलिस ने संभाली स्थिति, दोषी जेल भेजे गए

हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और सभी 14 दोषियों को सुरक्षित जेल रवाना कर दिया. वायरल हो रहे वीडियो में परिजनों का रोना-पीटना और विरोध साफ दिखाई दे रहा है. 

न्याय की जीत

इस मामले ने पूरे क्षेत्र में काफी चर्चा बटोरी थी. फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है. अदालत ने सख्त संदेश देते हुए मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूती दी है. स्थानीय प्रशासन ने न्यायालय परिसर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है. इस फैसले से कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ हिंसा को रोकने में प्रशासन की दृढ़ता स्पष्ट होती है.

'एक रुपये से एक करोड़ रुपये...', राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच काशी विश्वनाथ प्रशासन का दावा

Published at : 14 Jun 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
MP News Narmadapuram News Barakhad News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
MP News: बराखड़ मॉब लिंचिंग मामले में 14 दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट परिसर में हंगामा
MP News: बराखड़ मॉब लिंचिंग मामले में 14 दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट परिसर में हंगामा
मध्य प्रदेश
सागर: खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत का बड़ा एक्शन, गेहूं खरीद में गड़बड़ी पर 2 अधिकारी सस्पेंड
सागर: खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत का बड़ा एक्शन, गेहूं खरीद में गड़बड़ी पर 2 अधिकारी सस्पेंड
मध्य प्रदेश
Satna News: नागौद राजघराने में खूनी संघर्ष, 'बाबा राजा' की एक पत्नी ने दूसरी को मारी गोली
सतना के नागौद राजघराने में खूनी संघर्ष, 'बाबा राजा' की एक पत्नी ने दूसरी को मारी गोली
मध्य प्रदेश
Sheopur News: श्योपुर में तेज आंधी-बारिश से ढहा टिन शेड, 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, एक घायल
श्योपुर में तेज आंधी-बारिश से ढहा टिन शेड, 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, एक घायल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में बड़ा फेरबदल, ममता बनर्जी ने सायोनी घोष का पत्ता काटा, कुणाल घोष-सौगत रॉय को दी ये जिम्मेदारी
TMC में बड़ा फेरबदल, ममता बनर्जी ने सायोनी घोष का पत्ता काटा, कुणाल घोष-सौगत रॉय को दी ये जिम्मेदारी
महाराष्ट्र
'जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम टुकड़े...', बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी
'जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम टुकड़े...', बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी
विश्व
ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ आज होंगे डील पर साइन, तेहरान ने कहा- आखिरी मुहर में लगेगा टाइम, आज होगा समझौता?
ट्रंप का ऐलान- ईरान के साथ आज होगी डील, तेहरान बोला- आखिरी मुहर में लगेगा टाइम, आज होगा समझौता?
बॉलीवुड
Surbhi Jyoti Blessed with a Baby Girl: 'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति बनीं मां, बेबी गर्ल को दिया जन्म
'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति बनीं मां, बेबी गर्ल को दिया जन्म
क्रिकेट
भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कितनी बार पीटा? हेड टू हेड आंकड़े चौंका देंगे
भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कितनी बार पीटा? हेड टू हेड आंकड़े चौंका देंगे
इंडिया
'मैं केरल के पूर्व CM को गले नहीं लगाऊंगा', राहुल गांधी के पिनाराई विजयन पर कमेंट से बवाल, INDIA ब्लॉक में दरार?
'मैं केरल के पूर्व CM को गले नहीं लगाऊंगा', राहुल गांधी के पिनाराई विजयन पर कमेंट से बवाल, INDIA ब्लॉक में दरार?
Home Tips
House Flies: क्या आप भी घर की मक्खियों से हैं परेशान? रसोई की इस एक चीज से मिनटों में करें सफाया
क्या आप भी घर की मक्खियों से हैं परेशान? रसोई की इस एक चीज से मिनटों में करें सफाया
शिक्षा
UPSC CSE Prelims Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है UPSC CSE Prelims का रिजल्ट, चेक करने के लिए ये चीजें रखें तैयार
कभी भी जारी हो सकता है UPSC CSE Prelims का रिजल्ट, चेक करने के लिए ये चीजें रखें तैयार
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget