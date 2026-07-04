भोपाल: RGPV पेपर चोरी पर कुलगुरु का बयान: 'बड़ी चूक, यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की साजिश'

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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशBhopal News: RGPV पेपर चोरी पर कुलगुरु का बयान: 'बड़ी चूक, यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की साजिश'

Bhopal News: RGPV पेपर चोरी पर कुलगुरु का बयान: 'बड़ी चूक, यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की साजिश'

Bhopal News In Hindi: RGPV पेपर चोरी पर कुलगुरु ने कहा है कि यह यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की साजिश है. परीक्षा नियंत्रक को नोटिस दी गई है, पुलिस जांच कर रही है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 04 Jul 2026 05:40 PM (IST)
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राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) भोपाल में पेपर चोरी के मामले ने सनसनी मचा दी है. कुलगुरु प्रोफेसर आलोक शर्मा ने इसे बड़ी चूक बताते हुए कहा कि कोई दुश्मन यूनिवर्सिटी की छवि खराब करना चाहता है.

कुलगुरु ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे. प्रश्नपत्र रखे गए भवन को तत्काल सील करा दिया गया और पुलिस को सूचना देकर FIR दर्ज कराई गई. उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक से सबक लेते हुए परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा.

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परीक्षा नियंत्रक को नोटिस, अंदरूनी साजिश की आशंका

कुलगुरु ने परीक्षा नियंत्रक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. जिस कमरे में करीब 12 अलमारियां थीं, उनमें केवल उसी अलमारी को निशाना बनाया गया जिसमें प्रश्नपत्र रखे थे. इससे अंदरूनी व्यक्ति या संगठित गिरोह की भूमिका होने का संदेह गहरा गया है.

छात्रों में भारी नाराजगी

RGPV के छात्रों ने विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि सुरक्षा और प्रबंधन बेहद कमजोर है. छात्रों ने मांग की है कि निष्पक्ष परीक्षा के लिए बाहरी एजेंसी या विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है.

कांच टूटने पर उठे सवाल

ABP NEWS की टीम घटनास्थल पर पहुंची. भवन का एक कांच टूटा हुआ है, लेकिन उसकी ऊंचाई को देखते हुए एक व्यक्ति के आसानी से अंदर घुस पाना मुश्किल लगता है. इससे विश्वविद्यालय की कहानी पर भी सवाल उठ रहे हैं.

फिलहाल गांधीनगर थाना पुलिस इस मामला की जांच कर रही है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच में पेपर चोरी के पीछे किसकी भूमिका सामने आती है और अंदरूनी संलिप्तता साबित होती है या नहीं.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 04 Jul 2026 05:40 PM (IST)
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