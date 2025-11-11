मध्य प्रदेश के कटनी जिले के पाठक वार्ड क्षेत्र में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब देर रात एक प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया. बताया जा रहा है कि यह मंदिर लगभग 40 साल पुराना था और स्थानीय लोगों की गहरी आस्था से जुड़ा हुआ था. घटना के बाद इलाके में भारी रोष फैल गया और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए.

जानकारी के अनुसार, यह मंदिर लक्ष्मी पान भंडार के पास स्थित था और रेलवे निर्माण कार्य के दौरान L&T कंपनी की टीम ने काम करते हुए मंदिर को तोड़ दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि न केवल मंदिर तोड़ा गया, बल्कि हनुमान जी की प्रतिमा को नाले में फेंक दिया गया. इस घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप चक्का जाम कर दिया.

स्टेशन मार्ग पर टायर जलाकर लोगों ने किया प्रदर्शन

भट्टा मोहल्ला से लेकर मुड़वारा स्टेशन और साउथ रेलवे स्टेशन बाजार जाने वाले मार्ग पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में यातायात पूरी तरह ठप हो गया. विरोध प्रदर्शन करीब तीन घंटे से अधिक समय तक जारी रहा. प्रदर्शनकारियों ने रेलवे प्रशासन और L&T कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

मंदिर को बिना किसी सूचना के तोड़ा गया- बजरंग दल

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के एरिया मैनेजर, सीएसपी कटनी और रंगनाथ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गए. प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके की स्थिति संभालने और प्रदर्शनकारियों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता अपनी मांगों पर डटे रहे. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंदिर को बिना किसी पूर्व सूचना और अनुमति के तोड़ा गया, जो न केवल धार्मिक भावना को आहत करता है, बल्कि प्रशासन की लापरवाही को भी दर्शाता है. उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रही घटना

स्थानीय नागरिकों ने भी इस घटना को आस्था पर चोट बताया है. एक व्यक्ति ने कहा कि यह मंदिर हमारे बच्चों की परवरिश से भी पुराना था, यहां रोज आरती होती थी और सैकड़ों लोग दर्शन करने आते थे. जानकारी के अनुसार, प्रशासन और पुलिस अभी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. हालांकि तनाव अभी भी बरकरार है और प्रदर्शनकारियों का आंदोलन जारी है. यह घटना एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े करती है.

