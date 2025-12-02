हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदामोह: रैन बसेरे से बाहर फेंका गया तो रोया युवक, DM बोले- 'मैं आपसे माफी मांगता हूं'

दामोह: रैन बसेरे से बाहर फेंका गया तो रोया युवक, DM बोले- 'मैं आपसे माफी मांगता हूं'

Damoh News: रैन बसेरों के इंतजाम में लगा नगर पालिका का स्टाफ और अफसर सरकार के मंसूबों पर पानी डालने में लगे है. डीएम को देखकर युवक उनके पैरों में आकर गिर गया. इसके बाद बिलख-बिलख कर रोने लगा. 

By : अंबुज पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 02 Dec 2025 10:48 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के दामोह से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. जहां अस्पताल में अपने परिजन का इलाज कराने आए एक व्यक्ति को कर्मचारियों ने रैनबसेरे के बाहर फेंक दिया. इतने में औचक निरिक्षण करने पहुंचे डीएम को देखकर युवक उनके पैरों में आकर गिर गया. इसके बाद बिलख-बिलख कर रोने लगा. इस पर डीएम ने खुद कहा कि हम आपसे माफी मांगते हैं.

इस घटना से डीएम आग-बबूला हो गए. इस पर डीएम ने युवक से मौके पर माफी मांगी. घटना पर तुरंत सीएमओ को तलब किया. डीएम ने कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए. इस बीच दमोह जिले के कलेक्टर ने लोगों को परेशानी में देख सार्वजनिक तौर पर बयान दिया और कहा कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं.

पूरे मामले पर एक नजर 

दरअसल दमोह में भीषण ठंड का प्रकोप शुरू हो चुका है, रात के समय हाड़ कंपाने वाली ठंड हो रही है. इस समय में जिला अस्पताल सहित बस स्टैंड पर सरकार ने रैन बसेरों का इंतजाम किया है ताकि मरीजों के तीमारदार और बाहरी यात्री ठंड से बच सकें,

लेकिन इन रैन बसेरों के इंतजाम में लगा नगर पालिका का स्टाफ और अफसर सरकार के मंसूबों पर पानी डालने में लगे है. कलेक्टर को लगातार इसकी शिकायत मिल रही थी, तो देर रात कलेक्टर औचक रूप से जिला अस्पताल के रैन बसेरे में पहुंच गए और शिकायत सही थी. यहां ताला लटका हुआ था.

डीएम ने सीएमओ को किया तलब

डीएम ने घटना पर तुरंत नगर पालिका के सीएमओ और अस्पताल के सिविल सर्जन सहित तमाम जिम्मेदारों को तलब किया. साथ ही डीएम ने रैन बसेरा खुलवाया. इसके बाद अस्पताल परिसर में ठंड से कपकपाते लोगों को बुलाया गया और हकीकत जानी.

उन्होंने मौके पर ही यहां तैनात किए गए कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए. इसके बाद कलेक्टर ने बस स्टैंड के रैन बसेरा का निरीक्षण किया तो यहां भी ताला जड़ा था और डीएम कोचर ने इसे भी खुलवाया और यहां के हालात देखे. तमाम सुविधाएं होने के बाद भी ये रैन बसेरा भी बंद पड़ा था. कलेक्टर ने इसे भी तुरंत शुरू करने के आदेश नगर पालिका को दिए. इन हालातों को भी कलेक्टर ने बेबाकी से कैमरे के सामने स्वीकार किया. 

बहरहाल एक बड़े अफसर का हालातों के लिए खुद को दोषी मानना अपने आप में बड़ी बात है और इसे उनका मानवीय पहलू भी कहा जा सकता है लेकिन इन हालातों के लिए असली जिम्मेदार लोग कहीं न कहीं जरूर कटघरे में खड़े है. जिनका कृत्य अमानवीय कहा जा सकता है और जिले के डीएम की बेबाकी और इनके मानवीय पहलू से सीख भी जिम्मेदार ले सकते है.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Published at : 02 Dec 2025 10:48 PM (IST)
Damoh News MADHYA PRADESH NEWS
