दामोह: रैन बसेरे से बाहर फेंका गया तो रोया युवक, DM बोले- 'मैं आपसे माफी मांगता हूं'

मध्य प्रदेश के दामोह से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. जहां अस्पताल में अपने परिजन का इलाज कराने आए एक व्यक्ति को कर्मचारियों ने रैनबसेरे के बाहर फेंक दिया. इतने में औचक निरिक्षण करने पहुंचे डीएम को देखकर युवक उनके पैरों में आकर गिर गया. इसके बाद बिलख-बिलख कर रोने लगा. इस पर डीएम ने खुद कहा कि हम आपसे माफी मांगते हैं.

इस घटना से डीएम आग-बबूला हो गए. इस पर डीएम ने युवक से मौके पर माफी मांगी. घटना पर तुरंत सीएमओ को तलब किया. डीएम ने कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए. इस बीच दमोह जिले के कलेक्टर ने लोगों को परेशानी में देख सार्वजनिक तौर पर बयान दिया और कहा कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं.

पूरे मामले पर एक नजर

दरअसल दमोह में भीषण ठंड का प्रकोप शुरू हो चुका है, रात के समय हाड़ कंपाने वाली ठंड हो रही है. इस समय में जिला अस्पताल सहित बस स्टैंड पर सरकार ने रैन बसेरों का इंतजाम किया है ताकि मरीजों के तीमारदार और बाहरी यात्री ठंड से बच सकें,

लेकिन इन रैन बसेरों के इंतजाम में लगा नगर पालिका का स्टाफ और अफसर सरकार के मंसूबों पर पानी डालने में लगे है. कलेक्टर को लगातार इसकी शिकायत मिल रही थी, तो देर रात कलेक्टर औचक रूप से जिला अस्पताल के रैन बसेरे में पहुंच गए और शिकायत सही थी. यहां ताला लटका हुआ था.

डीएम ने सीएमओ को किया तलब

डीएम ने घटना पर तुरंत नगर पालिका के सीएमओ और अस्पताल के सिविल सर्जन सहित तमाम जिम्मेदारों को तलब किया. साथ ही डीएम ने रैन बसेरा खुलवाया. इसके बाद अस्पताल परिसर में ठंड से कपकपाते लोगों को बुलाया गया और हकीकत जानी.

उन्होंने मौके पर ही यहां तैनात किए गए कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए. इसके बाद कलेक्टर ने बस स्टैंड के रैन बसेरा का निरीक्षण किया तो यहां भी ताला जड़ा था और डीएम कोचर ने इसे भी खुलवाया और यहां के हालात देखे. तमाम सुविधाएं होने के बाद भी ये रैन बसेरा भी बंद पड़ा था. कलेक्टर ने इसे भी तुरंत शुरू करने के आदेश नगर पालिका को दिए. इन हालातों को भी कलेक्टर ने बेबाकी से कैमरे के सामने स्वीकार किया.

बहरहाल एक बड़े अफसर का हालातों के लिए खुद को दोषी मानना अपने आप में बड़ी बात है और इसे उनका मानवीय पहलू भी कहा जा सकता है लेकिन इन हालातों के लिए असली जिम्मेदार लोग कहीं न कहीं जरूर कटघरे में खड़े है. जिनका कृत्य अमानवीय कहा जा सकता है और जिले के डीएम की बेबाकी और इनके मानवीय पहलू से सीख भी जिम्मेदार ले सकते है.