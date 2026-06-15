'लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वालीं...', प्रियंका गांधी पर CM मोहन यादव का बड़ा बयान

मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने सागर जिले के केसली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में योजना की 37वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की. इस अवसर पर उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता 'बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी...' गाकर महिलाओं के त्याग और शौर्य को नमन किया. इस दौरान सागर को 190 करोड़ रुपये अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी.

लाड़ली बहना योजना के तीसरे वर्ष में प्रवेश करने पर गर्व जताते हुए उन्होंने कहा, "विपक्षी दल कहते थे कि लाड़ली बहना योजना के लिए पैसा कहां से आएगा, बीजेपी झूठ बोल रही है लेकिन हमारी सरकार जो कहती है, वो करके दिखाती है. रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, लेकिन हमारी सरकार हर महीने 15 तारीख से पहले बहनों से किया वादा पूरा करती है."

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सीएम यादव ने छात्राओं को सौंपी स्कूटी चाबियां

इसके साथ ही, सीएम ने बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाली होनहार छात्राओं को स्कूटी की चाबियां भी सौंपी. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी और योग दिवस (21 जून) के उपलक्ष्य में आयोजित 'लाड़ली बहना खेल सप्ताह' का भी शुभारंभ किया.

पीएम मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल 'स्वर्णिम काल'- सीएम

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में '12' के अंक का विशेष महत्व बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने कहा कि जिस तरह 12 महीने, 12 राशियां और हर 12वें वर्ष सिंहस्थ होता है, उसी तरह पीएम मोदी के कार्यकाल के 12 वर्षों में देश ने एक स्वर्णिम काल देखा है.

उन्होंने देश के विकास की तुलना राम राज्य और राजा विक्रमादित्य के सुशासन से करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों के पक्के मकान, शौचालय, गैस सिलेंडर और मुफ्त राशन जैसी बुनियादी सुविधाएं देकर माताओं-बहनों के कष्ट को दूर किया है. इसके साथ ही उन्होंने मध्यप्रदेश की माटी के लाल और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के 6 वर्षों के कार्यकाल को भी याद किया.

सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को बताया महिला विरोधी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश में सरकार चलाई लेकिन गरीबों के मान-सम्मान का ख्याल नहीं रखा. उन्होंने कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि पीएम मोदी बहनों को लोकसभा और विधानसभाओं में 30 फीसदी अधिकार देने के लिए 'नारी वंदन अधिनियम' लेकर आए थे, लेकिन 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' का नारा देने वाली प्रियंका गांधी और उनके भाई (राहुल गांधी) समेत पूरी कांग्रेस इसके खिलाफ अड़ गई.

तेलंगाना में उत्पीड़न पर षड्यंत्र

सीएम ने आरोप लगाया कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार में एक महिला के साथ दुराचार हुआ, लेकिन आरोपी कांग्रेस नेता के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी गई. पीड़िता जब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मीनाक्षी नटराजन के पास गई, तो उन्होंने भी मदद नहीं की. कांग्रेस ने बदनामी और चुनाव में नुकसान के डर से इस पूरे मामले को चालाकी से छिपाए रखा.

मुख्यमंत्री ने की कई प्रमुख घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केसली में आयोजित लाड़ली बहना सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की. उन्होंने केसली में सांदीपनि विद्यालय सेकण्ड फेस का कार्य प्रारंभ करने, शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा सुखजू में हायर सेकण्डरी स्कूल तक उन्नयन करने, शासकीय हाई स्कूल देवरी, नाहरमऊ, नन्ही देवरी का उन्नयन करने, कृषि उपज मंडी केसली का नाम रानी अवंतिबाई के नाम पर रखने, देवरी में 100 बिस्तरों का अस्पताल स्टाफ सहित प्रारंभ करने की घोषणा की.

वहीं मुख्यमंत्री ने केसली क्षेत्र में थावरी जलाशय (लागत लगभग 550 करोड़) की योजना को स्वीकृति दी तथा कहा कि किसानों की इस बहुप्रतीक्षित मांग से क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में क्रांति आएगी. मुख्यमंत्री ने देवरी में प्याज और लहसुन की खरीदी के लिए मंडी में खरीदी केन्द्र बनाने की घोषणा की.

शासकीय महाविद्यालय देवरी में विज्ञान संकाय तथा कला संकाय में राजनीति विषय का आरंभ करने, केसली महाविद्यालय में कला एवं वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्ररंभ करने, देवरी नगर का नाम देवपुरी करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि क्षेत्र को लोगों की मांग की अनुरूप देवखंडेराव मंदिर का पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाएगा. वहीं मुख्ममंत्री ने ग्राम पंचायत गौरझामर एवं ग्राम पंचायत केसली को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की.

ये रहे शामिल

इस अवसर पर मंत्री गोविंद राजपूत, दमोह सांसद राहुल सिंह, सागर सांसद डॉ. लता वानखेड़े, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, नरयावली विधायक प्रदीप लारिया, बंडा विधायक वीरेन्द्र सिंह लोधी, बीना विधायक निर्मला सप्रे, महापौर संगीता तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे.

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