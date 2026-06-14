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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमुरैना में बड़ा हादसा, आग की अफवाह से भगदड़, दूसरी ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत

मुरैना में बड़ा हादसा, आग की अफवाह से भगदड़, दूसरी ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत

Morena Train Accident: उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्री आग लगने की अफवाह से ट्रेन से कूद पड़े, जिससे दूसरे ट्रैक पर आ रही पातालकोट की चपेट में कई यात्री आ गए.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 14 Jun 2026 07:46 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के मुरैना में एक ट्रेन हादसे से हडकम्प मच गया, यहां उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्री आग लगने की अफवाह से ट्रेन से कूद पड़े, जिससे दूसरे ट्रैक पर आ रही पातालकोट की चपेट में कई यात्री आ गए. ट्रेन की चपेट में आने से करीब चार लोगों की मौत हो गई. घटना मुरैना के हेतमपुर स्टेशन की बताई जा रही है. मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है.

जानकारी के मुताबिक मुरैना के हेतमपुर स्टेशन के पास ये दुर्घटना हुई है. उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रविवार (14 जून) को शाम 4  बजे मुरैना से धौलपुर की तरफ रवाना हुई थी. हेतमपुर स्टेशन पर ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई. जैसे ही यात्रियों ने आग के बारे में सुना, चारों तरफ भगदड़ मच गई. लोग डर गए और अपनी जान बचाने के लिए बिना सोचे-समझे ट्रेन से कूद पड़े और दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए. 

दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. अब तक तीन महिला और एक बच्चे की लाश बरामद हुई है.

(खबर अपडेट की जा रही है)

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 14 Jun 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Train Accident Morena News MADHYA PRADESH NEWS
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