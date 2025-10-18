हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर: कैलाश विजयवर्गीय बने 'दुकानदार', धनतेरस पर निभाई ये खास परंपरा

इंदौर: कैलाश विजयवर्गीय बने 'दुकानदार', धनतेरस पर निभाई ये खास परंपरा

MP News: मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धनतेरस पर अपनी पुरानी किराना दुकान पर बैठकर ग्राहकी की. उन्होंने राहुल गांधी की यात्राओं पर कटाक्ष किया और बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Oct 2025 05:52 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज और मोहन यादव सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धनतेरस के पावन अवसर पर अपनी दशकों पुरानी पारिवारिक किराना दुकान पर बैठकर ग्राहकी की और राजनीतिक बयान भी दिए. विजयवर्गीय ने अपनी पारंपरिक दुकान से खरीददारों को अपने हाथों से सामान बेचा, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर खुलकर बात की.

मीडिया से चर्चा के दौरान, मंत्री विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पैदल यात्राओं पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, कि राहुल गांधी कितनी भी पैदल यात्रा कर लें, लेकिन जब तक देश को जानने के लिए दिमाग न हो, तब तक आप देश को नहीं जान सकते. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस नेता लगातार सरकार की नीतियों पर हमलावर हैं, लेकिन विजयवर्गीय ने सीधे उनकी समझ और नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा कर दिया.

'जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हुए आएंगे नजर'

बिहार विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए, विजयवर्गीय ने एनडीए गठबंधन की जीत का दावा किया और स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं और वह जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हुए नजर आएंगे.

'पुरानी परंपराओं से किसी भी तरह की न की जाए छेड़छाड़'

वहीं हाल ही में इंदौर में हुए किन्नर विवाद के मुद्दे पर उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया. विजयवर्गीय ने बताया कि लगभग 150 किन्नरों का एक दल उनसे मिलने आया था और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई. मंत्री ने चिंता जताई कि शहर में किन्नरों के बीच हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की पुरानी परंपराएं निभाई जाती रही हैं, लेकिन कुछ तत्वों ने जानबूझकर उनके बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की है. उन्होंने तुरंत इस मामले में इंदौर कलेक्टर से बात की है और सख्त निर्देश दिए हैं कि किन्नरों की सदियों पुरानी परंपराओं से किसी भी तरह की छेड़छाड़ न की जाए.

'परिवार का चलता है आर्थिक खर्च'

मंत्री विजयवर्गीय के लिए यह किराना दुकान केवल परंपरा नहीं, बल्कि उनकी जड़ों से जुड़ाव है. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जितनी उनकी उम्र है, उतनी ही इस दुकान की भी उम्र हो चुकी है. यह दुकान नंदा नगर क्षेत्र के रहवासियों के लिए 'संगम' है, जहां बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के लोग खरीदारी करने आते हैं. उन्होंने गर्व से कहा, "यहां बीजेपी नहीं, कांग्रेस के भी लोग बिना राजनीति के खरीदी करने पहुंचते हैं." उन्होंने स्वीकार किया कि इस दुकान से उनके परिवार का आर्थिक खर्च भी चलता है. उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वह किसी भी बड़े पद पर क्यों न बैठ जाएं, लेकिन धनतेरस पर दुकान पर व्यापार करने जरूर पहुंचते हैं.

मंत्री विजयवर्गीय का धनतेरस पर अपनी दुकान पर बैठकर किया गया यह व्यापार और राजनीतिक संवाद, इंदौर की जनता और सियासी गलियारों में एक साथ चर्चा का विषय बना हुआ है.

Published at : 18 Oct 2025 05:52 PM (IST)
Tags :
Kailash Vijayvargiya Indore News MP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
क्रिकेट
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
'ये शांति के हित में नहीं', केंद्र सरकार के इस फैसले पर भड़कीं ममता बनर्जी, PM मोदी को लिख दी चिट्ठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
'सेना को बदला लेने से रोक रखा है', पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक पर बोला अफगानिस्तान, दोहा में शांति वार्ता तय
क्रिकेट
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
राशिद खान ने तोड़े PSL से रिश्ते! अफगानिस्तान बोर्ड का भी PAK पर एक्शन; 3 क्रिकेटरों की मौत के बाद बड़ा फैसला
ओटीटी
'कांतारा चैप्टर 1' जैसी धांसू लोककथाएं पसंद हैं तो ये 3 फिल्में ओटीटी पर देख लीजिए
'कांतारा चैप्टर 1' जैसी धांसू लोककथाएं पसंद हैं तो ये 3 फिल्में ओटीटी पर देख लीजिए
दिल्ली NCR
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
ट्रेंडिंग
डोगेश को अपना साजन समझ बैठी दीदी! फिल्मी गाने पर कुत्ते के साथ लड़की ने खूब लगाए ठुमके- यूजर्स ने ले लिए मजे
डोगेश को अपना साजन समझ बैठी दीदी! फिल्मी गाने पर कुत्ते के साथ लड़की ने खूब लगाए ठुमके- यूजर्स ने ले लिए मजे
हेल्थ
Lifestyles: हार्ट अटैक और स्ट्रोक के 99% मामलों के पीछे होती है हमारी गंदी आदत, ऐसे करें खुद का बचाव
हार्ट अटैक और स्ट्रोक के 99% मामलों के पीछे होती है हमारी गंदी आदत, ऐसे करें खुद का बचाव
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget