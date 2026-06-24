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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'अयोध्या में चंदा चोरी, महाकाल में जमीन लूट...', CM मोहन यादव पर बोले जीतू पटवारी

'अयोध्या में चंदा चोरी, महाकाल में जमीन लूट...', CM मोहन यादव पर बोले जीतू पटवारी

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमीन खरीद को लेकर बड़े आरोप लग रहे हैं. इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 24 Jun 2026 02:14 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर 168 एकड़ जमीन की खरीद के आरोप लग रहे हैं. इसको लेकर कांग्रेस जमकर निशाना साध रही है. इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कांफ्रेस कर हमला बोला है. इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. जीतू पटवारी ने कहा, "अयोध्या में चंदा चोरी, महाकाल में जमीन लूट, यह मोदी मॉडल है"

उन्होंने कहा, "पूरे देश में चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीएम बनने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी." उन्होंने आगे कहा, "इस मामले को 30 घंटे बीत चुके हैं. कांग्रेस पार्टी ने कल सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष और मोहन यादव से सवाल पूछे. इस पर 30 घंटे तक कोई जवाब नहीं मिला लेकिन अब एक जवाब आया है. हमारा सवाल जमीन का था, लेकिन वह बात जाति की करने लगे. जवाब आया कि ओबीसी का मुख्यमंत्री कांग्रेस को पच नहीं रहा."

(ये खबर अपडेट हो रही है.....)

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Bhopal News MOHAN YADAV JITU PATWARI MADHYA PRADESH NEWS
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