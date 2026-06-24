'अयोध्या में चंदा चोरी, महाकाल में जमीन लूट...', CM मोहन यादव पर बोले जीतू पटवारी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर 168 एकड़ जमीन की खरीद के आरोप लग रहे हैं. इसको लेकर कांग्रेस जमकर निशाना साध रही है. इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कांफ्रेस कर हमला बोला है. इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. जीतू पटवारी ने कहा, "अयोध्या में चंदा चोरी, महाकाल में जमीन लूट, यह मोदी मॉडल है"

उन्होंने कहा, "पूरे देश में चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीएम बनने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी." उन्होंने आगे कहा, "इस मामले को 30 घंटे बीत चुके हैं. कांग्रेस पार्टी ने कल सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष और मोहन यादव से सवाल पूछे. इस पर 30 घंटे तक कोई जवाब नहीं मिला लेकिन अब एक जवाब आया है. हमारा सवाल जमीन का था, लेकिन वह बात जाति की करने लगे. जवाब आया कि ओबीसी का मुख्यमंत्री कांग्रेस को पच नहीं रहा."

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