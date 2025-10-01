जबलपुर के दुर्गा पंडाल में देर रात घुसी हाई स्पीड बस, पुलिसकर्मियों समेत 20 लोग घायल, कई गंभीर

मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगलवार (30 सितंबर) की देर रात बड़ा हादसा हो गया, जब एक दुर्गा पंडाल में तेज रफ्तार बस आकर घुस गई. ड्राइवर ने अचानक बस पर नियंत्रण खो दिया और लोगों से भरे पंडाल में टक्कर मार दी. इस हादसे में करीब 20 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से सात लोगों की हालत गंभीर है. आरोपी बस ड्राइवर भी बुरी तरह घायल हुआ है.

जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि हादसे के समय बस चालक शराब के नशे में था. प्राथमिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ है. नो एंट्री चालू होने के बावजूद ड्राइवर बस को शहर के अंदर ले आया था, जिसके चलते सिहोरा के नजदीक गौरी तिराहा के पास दुर्गा पंडाल में बस जा घुसी.

पुलिसकर्मी को भी आईं चोटें

कलेक्टर द्वारा मिली ताजा जानकारी के मुताबिक, हादसे में कुल 20 लोग घायल हुए हैं. हादसे में नो एंट्री पर तैनात पुलिसकर्मी को भी चोट आई है. गनीमत यह रही कि बस खाली थी और उसमें कोई यात्री सवार नहीं था. शराबी ड्राइवर फिलहाल पुलिस हिरासत में है.

पंडाल में चल रही थी पूजा, बस ने ढाया कहर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मंगलवार 30 सितंबर की रात करीब 10.00 बजे पंडाल में पूजा चल रही थी. तभी एक अनियंत्रित बस अंदर घुस गई. बस की स्पीड बहुत तेज थी. बताया जा रहा है कि पंडाल में घुसने से पहले बस ने बाहर खड़ी कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी थी.

पंडाल में मौजूद भीड़ में भारी गुस्सा

हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को सिहोरा से जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है. हादसे का मामला संज्ञान में आते ही सिहोरा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर कंट्रोल किया. पंडाल में मौजूद लोग इस हादसे के बाद से इतना गुस्से में थे कि बस फूंकने की कोशिश करने लगे. पुलिस ने काफी मेहनत कर लोगों को समझाया और उनका गुस्सा कंट्रोल में किया, वरना मामला बिगड़ सकता था.