हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 जिलों के कलेक्टर बदले, कुल 24 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर

मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 जिलों के कलेक्टर बदले, कुल 24 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर

MP IAS Transfer: एमपी में 24 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ, जिसमें 12 जिलों के कलेक्टर बदले गए. सुरेश कुमार चंबल के आयुक्त, शीलेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन में, और शिवराज वर्मा भोपाल के अपर आयुक्त बने.

By : आईएएनएस | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 01 Oct 2025 06:45 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश में मंगलवार (30 सितंबर) की रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया. इसमें 12 जिलों के कलेक्टर समेत कुल 24 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन द्वारा जारी आदेश के तहत कई महत्वपूर्ण पदस्थापनाएं की गई हैं.

पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार को चंबल संभाग का आयुक्त बनाया गया है, जबकि छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को नगरीय प्रशासन विभाग का अपर सचिव नियुक्त किया गया है. डिंडोरी की कलेक्टर नेहा सिंह को विमुक्त घुमंतू जनजाति की संचालक बनाया गया है और भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को लोक निर्माण विभाग में अपर सचिव पद दिया गया है.

शिवराज वर्मा बने भोपाल के अपर आयुक्त

भोपाल की अपर आयुक्त उषा परमार को पन्ना का कलेक्टर बनाया गया है. वहीं, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर सचिव शिवराज सिंह वर्मा को भोपाल संभाग का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है. रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम को वन विभाग का अपर सचिव बनाया गया है और श्रम विभाग की आयुक्त रजनी सिंह को नरसिंहपुर का कलेक्टर नियुक्त किया गया है.

विमुक्त घुमंतू जनजाति की संचालक नीरज कुमार वशिष्ठ को पांढुर्ना का कलेक्टर बनाया गया है. नरसिंहपुर की कलेक्टर शीतला पटले को सिवानी का कलेक्टर बनाया गया है, जबकि मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना को भोपाल में उप सचिव पदस्थ किया गया है. निवाड़ी कलेक्टर लोकेश जांगड़े को मुरैना का कलेक्टर बनाया गया है और सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला को राजस्व विभाग का उप सचिव नियुक्त किया गया है.

कई जिलों के कलेक्टर बदले

अलीराजपुर कलेक्टर अभय बेडेकर को भोपाल में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड का अपर प्रबंध संचालक बनाया गया है. पांढुर्ना कलेक्टर अजय देव शर्मा को उप सचिव पद पर भेजा गया है. रीवा संभाग की अपर आयुक्त नीतू माथुर को अलीराजपुर का कलेक्टर बनाया गया है और रायसेन की सीईओ अंजु भदौरिया को कलेक्टर डिंडोरी पद पर पदस्थ किया गया है.

जनजातीय प्रकोष्ठ की सचिव जमुना भिड़े को निवाड़ी का कलेक्टर नियुक्त किया गया है. सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन को नगर निगम भोपाल का आयुक्त बनाया गया है. पर्यटन विकास बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक बिदिशा मुखर्जी को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का उप सचिव नियुक्त किया गया है.

किरोड़ी लाल मीणा बने भिंड कलेक्टर

नगरीय प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त किरोड़ी लाल मीणा को भिंड का कलेक्टर बनाया गया है. इंदौर की अपर कलेक्टर गौरव बैनल को सिंगरौली का कलेक्टर पद दिया गया है. नगर निगम भोपाल के आयुक्त हरेंद्र नारायण को छिंदवाड़ा का कलेक्टर बनाया गया है, जबकि जबलपुर की अपर कलेक्टर निशा सिंह को रतलाम का कलेक्टर नियुक्त किया गया है.

और पढ़ें
Published at : 01 Oct 2025 06:42 AM (IST)
Tags :
MP News IAS Transfer MP IAS Transfer MOHAN YADAV  IAS Transfer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद
PoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद
PoK में जुल्म के खिलाफ बगावत तेज, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने की फायरिंग और दागे आंसू गैस के गोले; शहबाज-मुनीर की उड़ी नींद
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
क्रिकेट
Tilak Varma: इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
ट्रेंडिंग
चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप
चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप
यूटिलिटी
Bihar Assembly Elections: बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
ट्रैवल
Places to Visit in Agra: ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget