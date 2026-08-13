Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशस्वतंत्रता संग्राम सेनानी से साइबर ठगी, 80 साल पुराने खाते से उड़ाए लाखों रुपये

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से साइबर ठगी, 80 साल पुराने खाते से उड़ाए लाखों रुपये

Sagar News: संतोष जैन ने बताया कि उनके पिता यह राशि मंदिर में दान करने के लिए जमा कर रहे थे. लेकिन किसी ठग ने बिना किसी ओटीपी, कॉल या मैसेज के यह रकम उड़ा ली.

Written By : विनोद आर्य, सागर |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 13 Aug 2026 01:26 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के सागर जिले में साइबर ठगों ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अपना शिकार बनाते हुए उनके बैंक खाते से 1,76,902 रुपये पार कर दिए. हैरानी की बात यह है कि खाते से रकम निकलने के बावजूद मोबाइल पर कोई भी मैसेज या अलर्ट प्राप्त नहीं हुआ. मामला सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद साइबर सेल की टीम मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार,  सागर जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ताराचंद जैन का कटरा बाजार स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पिछले लगभग 80 वर्षों से खाता है. इसी खाते में उनकी पेंशन की राशि आती है. मंगलवार को जब उनका बेटा संतोष जैन बैंक पहुंचे और खाते का विवरण जांचा, तो पाया कि बैंक खाते से सारा पैसा गायब था.

यह भी पढ़ें: 'प्रेस की स्वतंत्रता निरंकुश...', पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह मानहानि केस में दिल्ली HC टिप्पणी

तीन ट्रांजेक्शन में खाली किया खाता

बैंक कर्मचारियों द्वारा जांच करने पर पता चला कि अज्ञात ठगों ने तीन किस्तों में पैसे निकाले हैं:
 * पहला ट्रांजैक्शन: ₹1,00,000
 * दूसरा ट्रांजैक्शन: ₹2
 * तीसरा ट्रांजैक्शन: ₹76,900

मंदिर में दान देने के लिए जुटाए थे पैसे

पीड़ित के बेटे संतोष जैन ने बताया कि उनके पिता यह राशि मंदिर में दान करने के लिए जमा कर रहे थे. लेकिन किसी अनजान साइबर अपराधी ने बिना किसी ओटीपी, कॉल या मैसेज के यह रकम उड़ा ली. पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से मामले में त्वरित कार्रवाई कर धोखाधड़ी की गई राशि वापस दिलाने की गुहार लगाई है.

यह भी पढ़ें: बालाघाट के बैगा अंचल में बीमारी से 6 मासूमों की मौत, अंधविश्वास बना चुनौती

About the author विनोद आर्य, सागर

विनोद आर्य मध्य प्रदेश के सागर से एक अनुभवी पत्रकार हैं. उन्होंने  डॉ हरि सिंह गौर विश्विद्यालय सागर, बीएससी और एमए (समाजशास्त्र) की शिक्षा प्राप्त की है. पिछले 32 वर्षों से पत्रकारिता में कार्यरत हैं. वो साल 2010 से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं.
Read More
Published at : 13 Aug 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Cyber Crime Cyber Crime  MP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से साइबर ठगी, 80 साल पुराने खाते से उड़ाए लाखों रुपये
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से साइबर ठगी, 80 साल पुराने खाते से उड़ाए लाखों रुपये
मध्य प्रदेश
बालाघाट के बैगा अंचल में बीमारी से 6 मासूमों की मौत, अंधविश्वास बना चुनौती
बालाघाट के बैगा अंचल में बीमारी से 6 मासूमों की मौत, अंधविश्वास बना चुनौती
मध्य प्रदेश
'प्रेस की स्वतंत्रता निरंकुश...', पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह मानहानि केस में दिल्ली HC टिप्पणी
'प्रेस की स्वतंत्रता निरंकुश...', पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह मानहानि केस में दिल्ली HC टिप्पणी
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के विदिशा में Gen Alpha का प्रदर्शन, बस किराया बढ़ने पर आक्रोश
मध्य प्रदेश के विदिशा में Gen Alpha का प्रदर्शन, बस किराया बढ़ने पर आक्रोश
Advertisement

वीडियोज

अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
हरियाणा
'असल शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए', खरगे के 'अपमान' पर भड़कीं कुमारी सैलजा
'असल शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए', खरगे के 'अपमान' पर भड़कीं कुमारी सैलजा
Hockey
51 साल से वर्ल्ड कप ना जीतने का दुख, ABP से बोले वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद
51 साल से वर्ल्ड कप ना जीतने का दुख, ABP से बोले वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद
टेलीविजन
45 साल की उम्र में तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी, पावर स्टार ने यूं किया रिएक्ट
तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी
इंडिया
NDA और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी
NDA और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी
विश्व
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
एग्रीकल्चर
दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट
दिल्ली की मंडी में आज क्या रहेगा सोयाबीन का भाव? जान लें ताजा अपडेट
फूड
Fish Without Onion And Garlic: बगैर लहसुन प्याज कैसे बनाएं मछली? इस रेसिपी से आएगा वही स्वाद
बगैर लहसुन प्याज कैसे बनाएं मछली? इस रेसिपी से आएगा वही स्वाद
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
Embed widget