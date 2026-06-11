इंदौर में गाड़ी खड़ी करने को लेकर भड़का विवाद, दो पक्षों में पथराव, हिरासत में एक शख्स

इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र स्थित उषा फाटक इलाके में देर रात गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से जमकर पथराव शुरू हो गया. घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ गए.

घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं. वीडियो में इलाके में भगदड़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि विवाद अचानक बढ़ गया, जिसके कारण आसपास मौजूद लोगों को भी अपनी सुरक्षा के लिए घरों के अंदर जाना पड़ा.

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सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही एमजी रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हालात की गंभीरता को देखते हुए अन्य थानों से भी पुलिस बल बुलाया गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाइश दी और स्थिति को नियंत्रण में लिया. समय रहते पुलिस के पहुंचने से विवाद और अधिक बढ़ने से रोक लिया गया.

पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. शिकायतों के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है.

सीसीटीवी और वीडियो फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और सामने आए वीडियो की जांच कर रही है. फुटेज के आधार पर पथराव में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस की नजर पूरे मामले पर बनी हुई है. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है.