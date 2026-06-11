MP में BJP उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने पर दिग्विजय सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'ये हमारी...'

मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के तीनों प्रत्याशियों को निर्वाचन अधिकारी ने निर्विरोध निर्वाचित की घोषणा की है. साथ ही तीनों प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया. इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है. दिग्विजय सिंह ने कहा कि शुद्ध रूप से इन्होंने ये हमारी सीट चुराई है.

मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत हासिल की. मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर बोला जा रहा है.

नामांकन खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची मीनाक्षी

मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया. इस मामले में मंगलवार को उस समय नाटकीय मोड़ आ गया जब शपथपत्र में जानकारी छिपाने के आरोपों के चलते मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया.

राज्यसभा के निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद पाया गया कि नटराजन ने नामांकन के साथ जमा किए गए फॉर्म 26 में अदालत में शिकायत का जिक्र नहीं करते हुए अधूरा हलफनामा दाखिल किया था.

बीजेपी के मीनाक्षी के नामांकन पर जताई थी आपत्ति

मध्यप्रदेश विधानसभा के एक अधिकारी के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार महेश केवट ने निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नटराजन ने अपने हलफनामे में तेलंगाना में उनके खिलाफ दर्ज मामले का उल्लेख नहीं किया है. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आठ जून थी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार से शुरू हुई थी. गुरुवार (11 जून) को निर्वाचन अधिकारी ने बीजेपी प्रत्याशियों को निर्विरोध जीत दर्ज करने पर प्रमाण पत्र सौंप दिए हैं.

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