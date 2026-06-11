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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP में BJP उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने पर दिग्विजय सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'ये हमारी...'

MP में BJP उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने पर दिग्विजय सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'ये हमारी...'

Madhya Pradesh Rajya Sabha Election: भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशियों को निर्वाचन अधिकारी ने निर्विरोध निर्वाचित की घोषणा की है. साथ ही तीनों प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Jun 2026 06:57 PM (IST)
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मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के तीनों प्रत्याशियों को निर्वाचन अधिकारी ने निर्विरोध निर्वाचित की घोषणा की है. साथ ही तीनों प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया. इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है. दिग्विजय सिंह ने कहा कि शुद्ध रूप से इन्होंने ये हमारी सीट चुराई है.

मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत हासिल की. मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर बोला जा रहा है. 

नामांकन खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची मीनाक्षी

मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन खारिज किए जाने के खिलाफ बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया. इस मामले में मंगलवार को उस समय नाटकीय मोड़ आ गया जब शपथपत्र में जानकारी छिपाने के आरोपों के चलते मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया. 

राज्यसभा के निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद पाया गया कि नटराजन ने नामांकन के साथ जमा किए गए फॉर्म 26 में अदालत में शिकायत का जिक्र नहीं करते हुए अधूरा हलफनामा दाखिल किया था.

बीजेपी के मीनाक्षी के नामांकन पर जताई थी आपत्ति

मध्यप्रदेश विधानसभा के एक अधिकारी के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार महेश केवट ने निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नटराजन ने अपने हलफनामे में तेलंगाना में उनके खिलाफ दर्ज मामले का उल्लेख नहीं किया है. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आठ जून थी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार से शुरू हुई थी. गुरुवार (11 जून) को निर्वाचन अधिकारी ने बीजेपी प्रत्याशियों को निर्विरोध जीत दर्ज करने पर प्रमाण पत्र सौंप दिए हैं.

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Input By : PTI

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Digvijaya Singh BJP Bhopal News CONGRESS MADHYA PRADESH NEWS
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