इंदौर में 12 से 15 मार्च तक सनातन प्रीमियर लीग का आयोजन, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर करेंगे नेतृत्व

इंदौर में 12 से 15 मार्च 2026 तक सनातन प्रीमियर लीग का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व देश के प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर करेंगे. आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं तक सनातन के संस्कार पहुंचाना और उनमें सेवा-भाव का आह्वान करना है. सनातन प्रीमियर लीग के आयोजन में देश के बड़े संत और कथावाचक शामिल होने जा रहे हैं. देश के प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर अब कथाओं के अलावा सनातन प्रीमियर लीग का भी आयोजन कर रहे हैं, जिसका आगाज इंदौर से होने जा रहा है. इस लीग में कई संत हिस्सा लेंगे, जिनका स्वागत देवकीनंदन ठाकुर करेंगे.

यह लोग होंगे सनातन प्रीमियर लीग में शामिल

इंदौर में 12 से 15 मार्च तक होने वाले इस आयोजन में देश के प्रख्यात कथावाचक प्रदीप मिश्रा महाराज, इंद्रेश उपाध्याय महाराज, चिन्मयानंद बापू, रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य, त्रिलोचन दर्शन दास और अनिरुद्धाचार्य महाराज भी शामिल होंगे. यह सभी संत कथा के अलावा अब मैदान में बल्ला थामे नजर आएंगे.

इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खुद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर इंदौर पहुंचे थे. उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि संसार में सबसे बड़ी संपत्ति संस्कार हैं, लेकिन आज समाज लेने में आगे और देने में पीछे होता जा रहा है, जिसके कारण सनातन जगत धीरे-धीरे पिछड़ रहा है.

लीग को लेकर क्या बोले देवकीनंदन ठाकुर?

कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस लीग मैच के बारे में बताया कि देशभर से 125 बच्चों का चयन किया जाएगा. सभी प्रतिभागियों को निशुल्क व्यवस्था उपलब्ध होगी. इसे उन्होंने खेल और सेवा का महाकुंभ बताया.

क्रिकेट के प्रति बचपन से रुचि जताते हुए ठाकुर ने कहा कि 1996 में उन्होंने पहला ब्लैक-एंड-व्हाइट टीवी खरीदा था. साथ ही उम्मीद जताई कि जैसे इंदौर में बड़े मैचों में भारी भीड़ उमड़ती है, वैसे ही इस नि:शुल्क लीग को भी शहरवासियों का पूरा समर्थन मिलेगा. ठाकुर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की इच्छा सबके मन में है, बस बोलने का साहस कम है.