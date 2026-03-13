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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP: लाड़ली बहनों के लिए खुशियों की नवरात्रि! CM मोहन ने महिलाओं के खातों में भेजे 1836 करोड़

MP: लाड़ली बहनों के लिए खुशियों की नवरात्रि! CM मोहन ने महिलाओं के खातों में भेजे 1836 करोड़

सीएम मोहन ने लाड़ली बहना योजना की 34वीं किश्त के रूप में 1836 करोड़ रुपये 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए. उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कौशल विकास पर जोर दिया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Mar 2026 09:39 PM (IST)
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मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए 13 मार्च का दिन खास रहा. उनके लाड़ले भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनके खातों में योजना की 34वीं किश्त के रूप में 1500 रुपये ट्रांसफर किए. सीएम डॉ. यादव ने ग्वालियर जिले के घाटीगांव स्थित शबरी माता मंदिर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में 1.25 महिलाओं के खातों में 1836 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए.

इस मौके पर उन्होंने 121 करोड़ रुपये की लागत के 54 विकासकार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण भी किया. उन्होंने दीप प्रज्ज्वलन और कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उन्होंने पंडाल में उपस्थित महिलाओं पर पुष्पवर्षा भी की. इसके अलावा उन्होंने हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र, स्व सहायता समूह के चेक एवं मुद्रा योजना के चेक सौंपे. 

राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी बहन बेटियां- सीएम मोहन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है. उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है. इसमें प्रदेश की बहन बेटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. जून 2023 से फरवरी 2026 तक योजना के तहत 33 किश्तों का नियमित अंतरण किया जा चुका है. इस अवधि में 54,140 करोड़ रुपये की राशि बहनों के खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है.

सीएम मोहन ने कहा कि आज नवरात्रि से पहले बहनों को 1500 रुपए की सौगात मिली है. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी क्रम में हमारी सरकार ने लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत गत नवंबर माह से मासिक सहायता में 250 रुपये की वृद्धि की है. इससे अब पात्र हितग्राही बहनों को प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार अब लाड़ली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उन्हें कौशल उन्नयन, रोजगार और स्व-रोजगार के अवसरों से भी जोड़ा जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें. इस दिशा में हमारी सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. 

खुला सौगातों का पिटारा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भितरवार में 122 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिली है. इसमें 40 करोड़ लागत के भव्य सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण और नए पुल का भूमिपूजन भी शामिल है. डबरा के जौरासी गांव में डॉ भीमराव अंबेडकर स्मारक के लिए दूसरे चरण में 12.5 हजार करोड़ के भूमि पूजन किया जाएगा. कुलैथ, डबरा और मुरार में 50-50 सीट के बालक बालिका छात्रावास का पूजन हो रहा है. आईएसबीटी के पास 7 करोड़ की लागत  से श्रमिक विश्रामगृह का निर्माण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 से अब तक ग्वालियर में 220 औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है. यहां 12.5 हजार करोड़ के निवेश से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और लोगों की जिंदगी बदलेगी.

सीतापुर में फुटवियर क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है. मुरैना में हाइड्रोजन निर्माण के लिए नया कारखाना लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि शिवपुरी के कूनो नेशनल पार्क में चीता अपना कुनबा बढ़ा रहा है. माधव नेशनल पार्क अब टाइगर, घड़ियाल और कछुआ के लिए पहचान बना रहा है. किसान कल्याण वर्ष में हमारी सरकार ने किसानों को 40 रुपये बोनस देखकर गेहूं खरीदने का निर्णय लिया है. प्रदेश में पशुपालन एवं दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजना की शुरुआत की गई है.  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की ये घोषणाएं

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि भितरवार पीएचसी को सिविल अस्पताल बनाएंगे. घाटीगांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कराएंगे. भितरवार और घाटीगांव में युवाओं के कौशल विकास के लिए आईटीआई केंद्र की स्थापना करेंगे. भितरवार में मां शबरी माता का भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि का सर्वे कराया जाएगा. संस्कृति विभाग के माध्यम से भगवान देवनारायण मंदिर में आयोजन होंगे. 

लिखी जा रही विकास की नई इबारत

कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भितरवार विधानसभा क्षेत्र को माता शबरी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है. प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है. लाडली बहनों को आज योजना की 34वीं किश्त सीधे बैंक खाते में मिल रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 का संकल्प लिया है. भारत अब अमृतकल से आगे शताब्दी काल की ओर बढ़ रहा है. बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के बगैर विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है. इसीलिए मध्य प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की गई है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश की लाड़ली बहनों को आगामी वर्षों में प्रति माह 3000 तक दिए जाएंगे. इस दौरान जल संसाधन मंत्री एवं ग्वालियर जिले के प्रभारी तुलसीराम सिलावट ने कहा कि हमारी सरकार ने जो कहा है, वह किया है. प्रदेश के अन्नदाता को समृद्ध बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संकल्प लिया है.

Published at : 13 Mar 2026 09:39 PM (IST)
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