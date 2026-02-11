हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंदौर में घूरकर देखने को लेकर दो पक्षों में खूनी खेल, चाकू से हमले में दो घायल, केस दर्ज

इंदौर में घूरकर देखने को लेकर दो पक्षों में खूनी खेल, चाकू से हमले में दो घायल, केस दर्ज

Indore Crime News: इंदौर में घूरकर देखने को लेकर विवाद हो गया. इस बीच मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया. पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Feb 2026 07:31 PM (IST)
इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में मामूली बात पर हुआ विवाद खूनी खेल में बदल गया. प्रजापत नगर में मोबाइल फोन पर हुए विवाद के बाद एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज में कुछ युवक बाइक से उतरते हुए दिख रहे हैं. इसके बाद वह दूसरी बाइक पर बैठे युवक के पास आते हैं. इतने में ही पीछे से एक युवक चाकू से हमला कर देता है. हमले के बाद आसपास में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर का है, जहां दो दिन पहले मोबाइल फोन को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक हिंसक हो गया.

घूरकर देखने को लेकर शुरू हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि घूरकर देखने की बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी, जो बाद में मारपीट और चाकूबाजी में बदल गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी एक युवक पर चाकू से हमला करते नजर आ रहे हैं. 

इस विवाद में दोनों ही पक्षों के लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक पक्ष से तीन आरोपियों के खिलाफ तो दूसरे पक्ष से चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. फिलहाल द्वारकापुरी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है.

एडिशनल डीसीपी ने दी मामले की जानकारी

इस मामले में राजेश एडिशनल डीसीपी दंडोतिया ने जानकारी दी है. एडिशनल डीसीपी ने बताया कि घूरकर देखने को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष की ओर से 3 और दूसरे पक्ष की ओर से 4 लोग शामिल थे. उन्होंने बताया कि इस विवाद में हाथापाई के बाद धक्का-मुक्की करने के बाद जान से मारने की धमकी दी गई. इस बीच चाकू निकालकर हमला किया गया. इस हमले में दो लोग घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि इसमें 5 नाबालिग और 2 बालिग शामिल हैं. सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर ली गई है.

Published at : 11 Feb 2026 07:31 PM (IST)
Madhya Pradesh Police Indore News MADHYA PRADESH NEWS
