हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशइंदौर के 60 में से 59 जगहों का पानी पीने लायक नहीं, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

इंदौर के 60 में से 59 जगहों का पानी पीने लायक नहीं, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Indore Contaminated Water: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान शहर के 60 स्थानों से पानी के सैंपल लिए थे. इनकी जांच रिपोर्ट 2019 में आई थी.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 02 Jan 2026 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक कई लोगों की मौत होने की बात सामने आई है. इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. देश के सबसे स्वच्छ शहर में शामिल इंदौर इस समय दूषित पानी की चपेट में है. यहां सिर्फ भागीरथपुरा ही नहीं, बल्कि शहर के 59 स्थानों पर पानी पीने योग्य नहीं पाया गया. इस बात का खुलासा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट में हुआ. 

बोर्ड ने नगर निगम को पत्र लिखकर दी चेतावनी

बोर्ड ने नगर निगम को तीन बार पत्र लिखकर दूषित पानी को लेकर चेतावनी दी. बोर्ड ने इन इलाकों में उपचार के बाद ही पानी की आपूर्ति करने के निर्देश दिए. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान शहर के 60 स्थानों से पानी के सैंपल लिए थे. इनकी जांच रिपोर्ट 2019 में आई थी. इसमें 60 में से 59 सैंपल फेल पाए गए.

जांच में पानी के अंदर टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है. यह बैक्टीरिया उल्टी, दस्त, पेट दर्द जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है. रिपोर्ट के बाद बोर्ड ने नगर निगम को तीन बार पत्र लिखकर दूषित पानी को लेकर चेताया.

जमीनी स्तर पर नहीं हुई कोई ठोस कार्रवाई

रिपोर्ट सामने आने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. बाद में इस मामले की जानकारी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, भोपाल को भी दी गई. जिन इलाकों में पानी पीने योग्य नहीं मिला, उनमें भागीरथपुरा, खातीपुरा, रामनगर, नाहर शाहवली रोड, खजराना, गोविंद कॉलोनी, शंकर बाग कॉलोनी, परदेशीपुरा, सदर बाजार, राजवाड़ा, जूनी इंदौर सहित कई घनी आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं.

शहर के जिन स्थानों से सैंपल लिए गए थे, उनमें से अधिकांश में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया था. रिपोर्ट में कहा गया कि इसकी जानकारी नगर निगम को समय-समय पर दी गई. इस खुलासे के बाद नगर निगम सवालों के घेरे में है. 

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Published at : 02 Jan 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
Indore News MADHYA PRADESH NEWS
Embed widget