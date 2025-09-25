Video: निकल गई सारी हेकड़ी! स्टंट कर दिखा रहे थे टशन, पलट गई थार, कोटा का वीडियो वायरल
Viral Video: राजस्थान के कोटा से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक मिलकर थार गाड़ी में सवार होकर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं. स्टंट के दौरान गाड़ी पलट भी जाती है.
Rajasthan News: राजस्थान के कोटा से एक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक थार गाड़ी से स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं और स्टंट के दौरान अचानक कार पलट जाती है. बताया जा रहा है घटना में किसी को कोई गंभीर चोटें नहीं आई है. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया.
स्टंट के दौरान गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा
बता दें कि ये वीडियो कोटा से सामने आया है, जहां कुछ युवक एक काले रंग की थार गाड़ी लेकर स्टंट कर रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक गाड़ी को गलत तरीके से चला रहे हैं, मानो खुद को वो फिल्म का हीरो समझ रहे हो. युवक गाड़ी से स्टंट करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टंट के दौरान गाड़ी का बैलेंस बुरी तरह बिगड़ गया और गाड़ी पलट जाती है. फिर किसी तरह गाड़ी में बैठे तीन-चार युवक बाहर निकलते हैं. यह दृश्य बेहद ही खतरनाक दिखाई दे रहा था.
लोगों ने युवाओं पर गुस्सा जाहिर किया
बताया जा रहा है कि इस खतरनाक हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है. आज-कल के युवा रील और सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं. थोड़े से लाइक्स और व्यूज पाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना बिल्कुल गलत है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने युवाओं पर गुस्सा जाहिर किया. लोगों ने कहा कि इस तरह के स्टंट के वीडियो डालकर ये समाज में गलत संदेश दे रहे हैं और छोटे बच्चे भी इससे गलत चीजें सीखेंगे.
