इंदौर: द हब मॉल में क्रिसमस डेकोरेशन पर हंगामा, हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने हटाई सजावट

इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कीम नंबर–78 स्थित द हब मॉल (The Hub Mall) की पार्किंग में गुरुवार, 25 दिसंबर 2025 को शाम करीब 7:30 बजे एचएनआई क्लब के इवेंट के दौरान हंगामा हो गया. इवेंट में मौजूद 1000 से अधिक लोगों के बीच हिंदूवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए क्रिसमस थीम डेकोरेशन हटाया, जिसके दौरान नारेबाजी भी हुई.

क्रिसमस सजावट पर उठाई आपत्ति

जानकारी के अनुसार, पार्किंग एरिया में चल रहे इस इवेंट में क्रिसमस थीम सजावट को लेकर आपत्ति जताई गई. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सजावट को हटाना शुरू किया और कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ भी हुई. मौके पर मौजूद लोगों ने ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए, जिससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटनास्थल पर मौजूद हिंदूवादी नेताओं में कृष्णा वाघ, उदयदीप, लकी, ऋतिक और प्रिंस के नाम सामने आए.

प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी नहीं

यह इवेंट एचएनआई क्लब द्वारा आयोजित किया गया था, जिसके आयोजक सुक्रत रे हैं. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भीड़ के बीच क्रिसमस थीम डेकोरेशन हटाते और नारेबाजी करते लोग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं. घटना के समय मौके पर किसी प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी स्पष्ट नहीं हो सकी.

बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद होने के कारण कुछ समय के लिए क्षेत्र में अफरा-तफरी बनी रही. पूरी घटना का विडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पुलिस कार्रवाई का इंतजार

अभी तक इस घटना में किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. मॉल प्रबंधन या इवेंट आयोजकों ने अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं की है. हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर सकती है. जिन लोगों ने सजावट हटाई और तोड़फोड़ की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: Delhi: वीर बाल दिवस पर बंगला साहिब में नतमस्तक हुए BJP नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी पहुंचे