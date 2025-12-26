वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचकर माथा टेका. इस दौरान उन्होंने दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों की महान शहादत को नमन किया.

मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की कुर्बानी पूरे देश के लिए प्रेरणा है. उन्होंने बताया कि दो बड़े साहिबजादे युद्धभूमि में शहीद हुए, जबकि दो छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया. इसी बलिदान को याद करने के लिए पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आज का दिन केवल सिख समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का दिन है.

प्रधानमंत्री करेंगे बड़े समागम को संबोधित

सिरसा ने जानकारी दी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीर बाल दिवस के मौके पर एक बड़े समागम को संबोधित करेंगे. दिल्ली सरकार समेत देश की कई राज्य सरकारें इस दिन साहिबजादों को समर्पित कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं. इसी क्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की.

दिल्ली में फिर बिगड़ सकता है मौसम- सिरसा

दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण पर बात करते हुए पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली का मौसम फिर खराब हो सकता है. उन्होंने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से धुंध और कोहरा बढ़ने की आशंका है. मौसम विभाग के पुराने आंकड़ों के मुताबिक भी इस दौरान प्रदूषण बढ़ता है.

उन्होंने कहा कि भले ही ग्रैप-4 हटा लिया गया हो, लेकिन जनता को सतर्क रहना जरूरी है. बिना पीयूसीसी वाली गाड़ियां सड़क पर न निकालें, बिना जरूरत वाहन का इस्तेमाल न करें और कूड़ा या लकड़ी जलाने से बचें, क्योंकि इससे बायोमास बर्निंग बढ़ती है और प्रदूषण और गंभीर हो जाता है.

BS-6 से नीचे की गाड़ियों को लेकर की अपील

BS-6 से नीचे की गाड़ियों के दिल्ली में प्रवेश को लेकर सिरसा ने कहा कि अगर लोग ऐसी गाड़ियां न लाएं तो यह बेहतर होगा, हालांकि फिलहाल उनके आने पर पूरी तरह रोक नहीं है. उन्होंने अपील की कि लोग खुद जिम्मेदारी दिखाएं.

AAP नेताओं पर FIR पर वीरेंद्र सचदेवा ने दिया बयान

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर दर्ज FIR को लेकर कहा कि किसी भी धर्म के प्रतीकों का मजाक उड़ाना या धार्मिक भावनाएं भड़काना गलत है.

उन्होंने कहा कि राजनीति में मर्यादा जरूरी है और ऐसी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ता है. दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया है और कानून अपना रास्ता तय करेगा.

बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर दुख

बांग्लादेश में हिंदू की हत्या को लेकर सिरसा ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि मानवता और धर्म की हत्या है. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं कट्टरवाद को बढ़ावा देती हैं और इससे पीड़ा और बढ़ जाती है. उन्होंने दुख जताया कि इस मामले पर कई कट्टरपंथी संगठनों ने चुप्पी साध रखी है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.