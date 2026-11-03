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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'हरदीप पुरी के नामांकन पर गंभीर सवाल', कांग्रेस नेता ने दर्ज कराई आपत्तियां

'हरदीप पुरी के नामांकन पर गंभीर सवाल', कांग्रेस नेता ने दर्ज कराई आपत्तियां

मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के मुताबिक, पार्टी के विधायक ने हरदीप सिंह पुरी के नामांकन को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई हैं.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 03 Nov 2026 05:35 PM (IST)
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मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक हेमंत कटारे ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार हरदीप सिंह पुरी के नामांकन को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई हैं. ये जानकारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पोस्ट के जरिए दी है. उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह पुरी के नामांकन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. हेमंत कटारे अटेर विधानसभा सीट से विधायक हैं.

जीतू पटवारी के मुताबिक, विधायक हेमंत कटारे ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जो आपत्तियां दर्ज कराई हैं, उनमें हलफनामे में पत्नी के नाम और संपत्ति का विवरण नहीं दिया गया. जेनेवा स्थित अपार्टमेंट और विदेशी बैंक खातों की संपत्ति के विवरण एवं उसके मूल्यांकन पर सवाल हैं. नामांकन के शपथ पत्र की नोटरी प्रक्रिया की वैधानिकता भी कठघरे में है.

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हलफनामे में ही इतनी गंभीर विसंगतियां क्यों- जीतू पटवारी

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा, "जिस उम्मीदवार को बीजेपी राज्यसभा भेजना चाहती है, उसके हलफनामे में ही इतनी गंभीर विसंगतियां क्यों हैं? नैतिकता और पारदर्शिता का पाठ पढ़ाने वाली भाजपा इन सवालों का जवाब देगी या सत्ता के दम पर सब कुछ दबाने की कोशिश करेगी? चुनाव आयोग से मांग है कि सभी आपत्तियों की निष्पक्ष/गंभीर जांच हो, क्योंकि नियम और कायदे सभी के लिए बराबर हैं!"

31 अक्टूबर को हरदीप पुरी ने दाखिल किया था नामांकन

मध्य प्रदेश में 12 नवंबर को राज्यसभा चुनाव होने हैं. 31 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया था. बीजेपी ने  28 अक्टूबर को पुरी की उम्मीदवारी की घोषणा की थी. केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की यह सीट खाली हुई थी.

नामांकन दाखिल करने की समयसीमा 2 नवंबर 2026 को खत्म हो चुकी है. स्क्रूटनी आज 3 नवंबर 2026 को होनी है. 5 नवंबर 2026 तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 03 Nov 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Hardeep Singh Puri JITU PATWARI
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