मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हाई कोर्ट परिसर में 'जय श्रीराम' के नारे लगे. नारे लगाने वाली सीएसपी हिना खान थीं. दरअसल, सीएसपी हिना खान और एडवोकेट अनिल मिश्रा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जिस बीच उन्होंने धार्मिक नारे लगाए.

दरअसल, हाई कोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. 15 अक्टूबर को इसी मुद्दे पर कुछ सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा आंदोलन की मुहिम सोशल मीडिया पर चलाई गई. इसके बाद प्रशासन ने सख्ती अपना ली.

ग्वालियर में धारा 144 लागू कर दी गई और बाहरी पुलिस बल भी तैनात किया गया. पुलिस शहर भर में चेकिंग अभियान चला रही हैं और किसी भी तरह की भीड़भाड़ या समूह में एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है.

इस बीच मंगलवार (14 अक्टूबर) को हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा के समर्थक सुंदरकांड पाठ के लिए मंदिर जा रहे थे. तभी पुलिस ने बिना अनुमति के आयोजन पर रोक लगा दी. इस दौरान सीएसपी हिना खान और अनिल मिश्रा के बीच बहस हो गई.

मामला उस वक्त गर्म हो गया जब अनिल मिश्रा के समर्थकों ने 'जय श्रीराम' के नारे लगाए. इसके जवाब में सीएसपी हिना खान ने भी 'जय श्रीराम' कहकर माहौल को शांत कराने की कोशिश की. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

शांति बनाए रखने के लिए की कोशिश

इसको लेकर सीएसपी हिना खान ने खुद बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है. सभी दलों ने शांति की अपील की है और ऐसे किसी भी तरह का एक्शन लेने से मना किया गया है, जिससे शहर की कानून व्यवस्था बिगड़े. मौके पर पुलिस बल तैनात रहा.

सुंदरकांड के पाठ पर रोक लगाने के मामले में सीएसपी हिना खान ने बताया कि लोगों को समझाया गया कि मंदिर का प्रशासन पुलिस प्रशासन का हिस्सा नहीं है. किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन के लिए मंदिर प्रशासन से बात की जा सकती है. यह किसी भी तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली से जुड़ा नहीं था. यह मंदिर का अंदरूनी मामला था.

जानें कौन हैं हिना खान?

हिना खान के बारे में अब तक जो जानकारी जुटाई जा सकी है, उससे पता चलता है कि वे गुना जिले से ताल्लुक रखती हैं. हिना खान के पिता सरकारी स्कूल के रिटायर्ड टीचर हैं. फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएट हिना खान ने जीएसटी विभाग में असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के रूप में काम किया है. हालांकि, जनता की सेवा सीधे तौर पर करने की इच्छा उन्हें सिविल सर्विस में ले आई. हिना खान 2016 बैच में MPPSC क्लियर किया था.