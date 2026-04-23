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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशSatna News: सतना में एक कुत्ते ने 40 लोगों को काटा, सभी का इलाज जारी, शहर में मचा हड़कंप

Satna News: सतना में एक कुत्ते ने 40 लोगों को काटा, सभी का इलाज जारी, शहर में मचा हड़कंप

Satna News in Hindi: एक कुत्ते ने शहर के गहरा नाला से लेकर अस्पताल चौक के बीच 40 लोगों को काटा और सभी घायलों का जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, जहां मरीजों को एंटी रैबीज का टीका लगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 23 Apr 2026 07:31 AM (IST)
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  • घायल ने बताया, कुत्ते ने कई लोगों को काटा.

देश में आए दिन कुत्तों के आतक की खबरें आती रहती हैं. कुत्तों के काटने या जान से मारने की खबरें रूह कंपा देती हैं. मध्य प्रदेश के सतना जिले में बुधवार, 22 अप्रैल को कुछ ऐसा ही देखने को मिला. जिला अस्पताल के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि यहां एक पागल कुत्ते ने एक या दो लोगों को नहीं, बल्कि करीब 40 लोगों को काट लिया. जिला अस्पताल में इन सभी का इलाज चल रहा है. इस मामले के सामने आने के बाद से आसपास के इलाके में कुत्तों का खौफ बढ़ गया है.

इन मामलों से साफ है कि सतना में भी कुत्तों का आतंक लोगों को अब डरा रहा है. ये राह चलते लोगों को कभी भी अपना शिकार बना लेते हैं. सतना जिला अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. शरद दुबे ने बताया कि एक कुत्ते ने शहर के गहरा नाला से लेकर अस्पताल चौक के बीच लगभग 40 लोगों को काटा और सभी घायलों का जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सभी घायलों को एंटी रैबीज का टीका लगाया जा रहा है.

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सभी को लगाया गया एंटी रेबीज का टीका

डॉक्टर की मानें तो रेबीज एक खतरनाक बीमारी है और यह एक बार हुई तो उसका इलाज संभव नहीं है. साफ है कि रेबीज बीमारी घातक और जानलेवा होती है. ऐसे में कुत्ता काटने के बाद इसका टीका लेना बहुत जरूरी होता है इसलिए जब मरीज डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्हें एंटी रैबीज का टीका लगाया गया  ताकि उन्हें इस बीमारी का खतरा न हो. वहीं, इस घटना में घायल सुंदरलाल साकेत नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि वह अस्पताल चौक के पास चाय लेने आया हुआ था कि इसी दौरान एक भूरे रंग के कुत्ते ने उसे काट लिया. 

साकेत ने ‘पीटीआई-वीडियो’ सेवा को बताया, "मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा. मेरे बाद उस कुत्ते ने लगातार करीब 8 से 10 लोगों को मेरे सामने अपना शिकार बनाया।" गौर हो कि इससे पहले इंदौर के महू में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब एक कुत्ते ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया था. 

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Published at : 23 Apr 2026 07:31 AM (IST)
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