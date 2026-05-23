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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशट्विशा शर्मा केस: 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी समर्थ सिंह, पासपोर्ट होगा जब्त

ट्विशा शर्मा केस: 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी समर्थ सिंह, पासपोर्ट होगा जब्त

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा मामले में फरार आरोपी समर्थ सिंह को जबलपुर में सरेंडर करने के बाद पुलिस भोपाल ले आई, जहां आरोपी कोर्ट में पेश किया गया.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 23 May 2026 04:57 PM (IST)
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भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले आरोपी पति समर्थ सिंह को शनिवार (23 मई) को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस समर्थ सिंह को लेकर कोर्ट पिछले दरवाजे से पहुंची. भोपाल कोर्ट में पेश करने से पहले समर्थ सिंह को भोपाल के जेपी अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया. मेडिकल जांच के बाद आरोपी को कोर्ट में ले जाया गया. 

दरअसल, 10 दिन बाद आरोपी समर्थ सिंह पुलिस के कब्जे में आया. जबलपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर भोपाल पुलिस को हैंडओवर कर दिया था, जिसके बाद पुलिस उसे भोपाल लेकर आई और कोर्ट में पेश किया. समर्थ का पासपोर्ट जप्त किया जाएगा. उनके वकील की तरफ से दलील थी कि हम जांच में सहयोग करने को तैयार हैं.

22 मई को जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था समर्थ सिंह

समर्थ सिंह शुक्रवार (22 मई) को जबलपुर जिला जज के कोर्ट रूम में सरेंडर करने के लिए पहुंचा था. वो घटना के बाद से ही फरार चल रहा था. उसके ऊपर 30 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था. इसके साथ ही उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया था. शुक्रवार को सरेंडर करने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था.

ट्विशा के परिजन समर्थ के सरेंडर पर उठा रहे सवाल

उधर, ट्विशा के जीजा सौरभ शर्मा ने सवाल उठाए हैं कि जिस शख्स पर इनाम घोषित हो, वह पुलिस से बचकर कोर्ट तक कैसे पहुंच गया. समर्थ को थाने में सरेंडर करना चाहिए था, लेकिन उसका सीधे कोर्ट पहुंचना कई सवाल खड़े करता है. वहीं, ट्विशा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने कहा कि पूरे मामले में कार्रवाई काफी देरी से हुई. उन्होंने कहा कि हाल ही में न्यायपालिका ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और दोबारा पोस्टमार्टम की मंजूरी भी मिल चुकी है. आशीष शर्मा ने उम्मीद जताई कि इस मामसे में सीबीआई जल्द कार्रवाई शुरू करेगी.

ट्विशा शर्मा 12 मई को अपने ससुराल में पाई गई थी मृत

बता दें कि ट्विशा शर्मा 12 मई की रात भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं. पुलिस के अनुसार, उन्हें कथित तौर पर 12 मई की रात लगभग 10:26 बजे घर की छत पर रस्सी से लटका हुआ पाया गया था. उनका पोस्टमार्टम 13 मई को एम्स भोपाल के फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग में किया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रस्सी से फांसी लगाने को मौत की वजह बताई गई थी.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 23 May 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
MP News Bhopal News Twisha Sharma Death Case
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