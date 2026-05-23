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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग46°C की तपिश में बेहोश हुआ चमगादड़, वकीलों ने पानी पिलाकर बचाई जान, दिल छू जाएगा VIDEO

46°C की तपिश में बेहोश हुआ चमगादड़, वकीलों ने पानी पिलाकर बचाई जान, दिल छू जाएगा VIDEO

Viral video: बुंदेलखंड के Bundelkhand क्षेत्र से आई इस घटना ने हर किसी को भावुक कर दिया. Hamirpur के कोर्ट परिसर में एक चमगादड़ पेड़ से उल्टा लटका हुआ था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 23 May 2026 02:55 PM (IST)
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बुंदेलखंड की तपती जमीन इन दिनों मानो आग उगल रही है. आसमान से बरसती धूप और लू के थपेड़ों ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया है. Hamirpur में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जहां इंसानों का घर से निकलना तक दूभर हो गया है. लेकिन इस भीषण गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि बेजुबान जानवरों और पक्षियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. ऐसी ही झुलसाती दोपहर में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर किसी के दिल को छू लिया और इंसानियत पर गर्व करने का मौका दे दिया.

कोर्ट परिसर में दिखी मानवता की मिसाल

बुंदेलखंड के Bundelkhand क्षेत्र से आई इस घटना ने हर किसी को भावुक कर दिया. Hamirpur के कोर्ट परिसर में एक चमगादड़ पेड़ से उल्टा लटका हुआ था, लेकिन तेज गर्मी और लू की वजह से वह अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा. वहां मौजूद लोगों के लिए यह नजारा चौंकाने वाला था. तभी कुछ वकील आगे आए और उन्होंने बिना देर किए उस बेजुबान की मदद करने का फैसला किया. पानी की बोतल से उन्होंने चमगादड़ पर पानी डाला और उसके आसपास छींटे मारे ताकि उसे राहत मिल सके.

वीडियो में दिखी जिंदगी की वापसी

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्यास और गर्मी से बेहाल चमगादड़ धीरे-धीरे होश में आता है और पानी को चाटने लगता है. यह दृश्य वहां मौजूद लोगों को हैरान कर देता है. कुछ ही देर में उसकी हालत सुधरने लगती है और वह हलचल करने लगता है. यह नजारा सिर्फ एक जानवर के बचने का नहीं, बल्कि इंसानियत के जिंदा होने का सबूत बन गया. इस बीच, Banda जिला, जो बुंदेलखंड का ही हिस्सा है, देश का सबसे गर्म जिला बनकर उभरा है, जहां हालात और भी भयावह हैं.

यह भी पढ़ें: Indian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी

सोशल मीडिया पर उमड़ा प्यार

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. महज 24 घंटे के भीतर इस वीडियो को 2.95 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. यूजर्स इस नेक काम के लिए वकीलों की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई इसे “इंसानियत की मिसाल” बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि “ऐसे ही छोटे-छोटे काम दुनिया को बेहतर बनाते हैं.” कई लोगों ने गर्मी में जानवरों के लिए पानी रखने की अपील भी की. इस घटना ने यह साबित कर दिया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर दिल में दया हो तो हर जिंदगी की कीमत समझी जा सकती है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: जनगणना की ट्रेनिंग के बीच पहुंचा लंगूर, यूजर्स बोले- स्पेशल विजिट; वीडियो वायरल

Published at : 23 May 2026 02:55 PM (IST)
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