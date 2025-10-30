एमपी के धार में क्रेन पलटने से बड़ा हादसा, 2 की मौत, कई लोगों के दबने की आशंका

मध्य प्रदेश के धार जिले में क्रेन पलटने से बड़ा हादसा हो गया है. इस हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है, जबकि आशंका जताई जा रही है कि कई लोग क्रेन के नीचे दबे हो सकते हैं.

दरअसल, धार जिले के पीतमपुर के सागौर में रेलवे के एक पुल निर्माण का काम चल रहा था, जिसमें क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा था. तभी निर्माणाधीन पुल के नजदीक अचानक क्रेन पलटने से कुछ वाहन भी इसकी चपेट में आ गए और कुछ लोगों के भी दबे होने की खबर मिली है. मौके पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है.

रेलवे का काम चल रहा था, तभी गिरी क्रेन

एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया है कि क्रेन के नीचे पिकअप वाहन दब गया है. यहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है. अभी और भी मदद पहुंचने रही है. अभी तक किसी अधिकारी का बयान भी नहीं मिल सका है. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. आसपास लोगों की भीड़ भी मौजूद है.

स्थानीय लोग, नीचे दबे लोगों की मदद करना चाहते हैं लेकिन क्रेन जैसे भारी भरकम वाहन को उठाना पाना किसी के बस की बात नहीं है. इसी वजह से मदद का इंतजार किया जा रहा है.

मौके पर देखा गया कि क्रेन के नीचे जो गाड़ी आई है, वो पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है. पहले दो लोगों के दबे होने की शुरुआती जानकारी मिली थी, लेकिन समय के साथ मौत का आंकड़ा दो हो गया और अभी भी कुछ के दबे होने की आशंका जताई जा रही है.

मौके से अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.