देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में एक्शन, SDM, नायब तहसीलदार, SDOP और चौकी प्रभारी सस्पेंड

देवास के टोंककला पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में अब प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है. उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने टोंकखुर्द SDM संजीव सक्सेना और नायब तहसीलदार रवि शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. दोनों अधिकारियों पर फैक्ट्री निरीक्षण और विस्फोटक सामग्री की निगरानी में गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं.

वहीं शासन ने सोनकच्छ SDOP दीपा मांडवे को भी सस्पेंड किया है. आरोप है कि फैक्ट्री संचालन को लेकर समय-समय पर निरीक्षण और रिपोर्टिंग नहीं की गई. इसके अलावा देवास एसपी पुनीत गेहलोद ने टोंककला चौकी प्रभारी रमनदीप हुंडल को भी निलंबित कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर लापरवाही और निगरानी में कमी सामने आई है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है.

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हादसे में कई लोगों की मौत की सूचना

देवास के एबी रोड स्थित टोंककला में संचालित पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार 14 मई को हुए धमाके से पूरा इलाका थर्रा गया था, वहीं आसपास के मकानों की दीवारें तक हिल गईं. फैक्ट्री में काम कर रहे कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, वहीं कुछ लोगों की मौत की भी जानकारी सामने आई है.

फैक्ट्री ने अग्नि सुरक्षा के कोई इंतजाम

पटाखा फैक्ट्री काम करने वाले बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक मजदूर ने दावा किया कि पटाखा कारखाने में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और बिहार से बड़ी तादाद में मजदूरों को 14,000 रुपये की मासिक पगार पर यह कहकर इस इकाई में लाया गया था कि उन्हें बस ‘धूल-मिट्टी का काम’ करना है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया मुआवजे का ऐलान

वहीं, इस घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया है, साथ ही मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. सीएम मोहन यादल ने ऐलान किया है कि मृतकों के परिजनों को एमपी सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. वहीं, घायलों का मुफ्त इलाज कराया जाएगा. मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना बाबा महाकाल से की है.

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