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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया का 'स्पाइडर चोर', दुकान के अंदर पहले खाया प्रसाद, फिर खोली तिजोरी , CCTV में कैद

दतिया का 'स्पाइडर चोर', दुकान के अंदर पहले खाया प्रसाद, फिर खोली तिजोरी , CCTV में कैद

Datia News In Hindi: मध्य प्रदेश के दतिया में एक अनोखी चोरी हुई है, जहां चोर स्पाइडरमैन की तरह दुकान में घुसकर पहले प्रसाद खाया, आइसक्रीम चटकी और मोबाइल चार्ज किया, फिर 12 हजार रुपए व फोन चुराया.

By : भानु प्रकाश शर्मा, दतिया | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 21 May 2026 05:17 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के दतिया शहर में चोरी की एक ऐसी अजीबोगरीब वारदात सामने आई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज देखकर लोग हैरान भी हैं और चोर के मजे भी ले रहे हैं. चोर जिस फुर्ती और अंदाज में दुकान के अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग उसे “स्पाइडर चोर” का नाम दे रहे हैं. यह शातिर चोर केवल चोरी करके ही नहीं भागा, बल्कि उसने बड़े इत्मीनान से दुकान में दावत भी उड़ाई.

यह पूरी घटना शहर के राजघाट तिराहा स्थित गुरुकुल स्कूल के पास की एक वेल्डिंग दुकान की है. बुधवार को सामने आए CCTV फुटेज ने इस चोरी को शहर में चर्चा का विषय बना दिया है.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चोर दुकान के ऊपर से छत और शटर के सहारे बिल्कुल 'स्पाइडर मैन' या बंदरों की तरह लटकते हुए अंदर घुसता है. उसकी यह फुर्ती और दुकान में दाखिल होने का स्टाइल देखकर हर कोई दंग है.

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चोरी से पहले खाया प्रसाद, खाई आइसक्रीम और चार्ज किया फोन

चोर का बेखौफ अंदाज यहीं खत्म नहीं हुआ. बड़ी आसानी से दुकान के अंदर पहुंचने के बाद उसने किसी जल्दबाजी में चोरी नहीं की. CCTV फुटेज में नजर आ रहा है कि चोर ने सबसे पहले दुकान के अंदर बने छोटे से मंदिर से भगवान का प्रसाद उठाया और उसे खाया.

इसके बाद उसने बड़े आराम से अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और फिर फ्रिज खोलकर आइसक्रीम का मजा लिया. उसकी इन हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे पुलिस या किसी के भी आने का रत्ती भर भी खौफ नहीं था.

सुबह दुकान खोलने पर उड़े संचालक के होश

दुकान संचालक गोविंद अहिरवार ने बताया कि वह रोजाना की तरह 16 मई की रात करीब 11 बजे अपनी दुकान का शटर गिराकर घर चले गए थे. अगले दिन सुबह करीब 10 बजे जब वह दुकान पर वापस लौटे और शटर उठाया, तो अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.

दुकान का सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था और गल्ले वाली तिजोरी खुली हुई थी. जांच करने पर पता चला कि तिजोरी में रखे करीब 12 हजार रुपए नकद और एक पुराना मोबाइल फोन गायब है.

पुलिस गश्त पर उठे सवाल, व्यापारियों में नाराजगी

इस घटना की जानकारी मिलते ही गोविंद अहिरवार ने तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. फिलहाल फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है.

वहीं, इस घटना और चोर के बेखौफ अंदाज को देखकर स्थानीय व्यापारियों में भारी रोष है. व्यापारियों का कहना है कि शहर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, जिससे उनमें खौफ का माहौल है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि रात के समय बाजार क्षेत्रों में गश्त (Patrolling) बढ़ाई जाए, अन्यथा ऐसे शातिर अपराधियों के हौसले और भी बुलंद होते जाएंगे.

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About the author भानु प्रकाश शर्मा, दतिया

भानु प्रकाश शर्मा मध्य प्रदेश के दतिया की खबरों पर नजर रखते हैं. सामाजिक, राजनीतिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 21 May 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
MP News Datia News
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