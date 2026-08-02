पत्नी को पुल से फेंका, बची तो फिर किया जानलेवा हमला, पति समेत दो गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के रीवा के त्योंथर क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. सोहागी थाना क्षेत्र की सोनौरी चौकी अंतर्गत नैना नदी पुल पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की ऐसी साजिश रची, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. आरोप है कि पति ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पहले पत्नी को पुल से नदी में धक्का दे दिया.

जब महिला जिंदा बच गई तो आरोपियों ने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए शराब के धातु के केन से उसके गले पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की. इस पूरी घटना के दौरान दंपति का तीन वर्षीय मासूम बेटा मौके पर बिलखता रहा. घटना 28 जुलाई की रात की है.

पारिवारिक विवाद के चलते पति-पत्नी पिछले दो सालों से रहें थे अलग-अलग

पुलिस के अनुसार, आरोपी सतीश पिता रमाशंकर, निवासी शंकरगढ़ (उत्तर प्रदेश) का चार वर्ष पहले प्रेम विवाह हुआ था. दोनों का एक तीन वर्षीय बेटा भी है. हालांकि, पारिवारिक विवाद के चलते पति-पत्नी पिछले दो वर्षों से अलग-अलग रह रहे थे. महिला पंजाब में रह रही थी और हाल ही में अपने बेटे से मिलने शंकरगढ़ आई थी.

बताया जा रहा है कि बेटे से मिलने के बाद महिला पंजाब लौटना चाहती थी. ट्रेन छूट जाने पर उसने अपने पति से प्रयागराज रेलवे स्टेशन तक छोड़ने की मदद मांगी. आरोप है कि पति ने भरोसा दिलाते हुए उसे मोटरसाइकिल पर बैठाया, लेकिन प्रयागराज ले जाने के बजाय सुनसान नैना नदी पुल पर पहुंच गया. वहां पहले से उसका एक साथी मौजूद था. दोनों ने मिलकर महिला को पुल से नीचे नदी में फेंक दिया.

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नदी में गिरने के बावजूद महिला की बची जान, फिर शराब के धातु से की हत्या

हैरानी की बात यह रही कि नदी में गिरने के बावजूद महिला की जान बच गई. इसके बाद भी आरोपियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ. दोनों नीचे पहुंचे और शराब के धातु के केन से महिला के गले पर लगातार कई वार किए. गंभीर रूप से घायल महिला दर्द से तड़पती रही, जबकि उसका तीन वर्षीय मासूम बेटा मां को बचाने के लिए रोता-बिलखता रहा.

महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों को आता देख आरोपी वहां से फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल महिला को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति और साथी को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही सोहागी थाना पुलिस सक्रिय हुई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति सतीश और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



सोहागी थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया - पति पत्नी के बीच 2022 में प्रेम विवाह हुआ था और 2023 में उनको बेटा हुआ. उसके बाद से ही दोनों ने अनबन शुरू हो गयी. पत्नी पंजाब में रहती थी और बेटे से मिलने के लिए सोहागी आई थी. जब वह वापस लौट कर जाने वाली थी तभी इसके पति और उसके दोस्त ने मिलकर उसे मारने की साजिश की. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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