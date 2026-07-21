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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया उपचुनाव: खेत में ट्रैक्टर चलाते नजर आए जीतू पटवारी, किसान के साथ की धान रोपाई की तैयारी

दतिया उपचुनाव: खेत में ट्रैक्टर चलाते नजर आए जीतू पटवारी, किसान के साथ की धान रोपाई की तैयारी

Datia By Election: दतिया उपचुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खेत पहुंच गए. उन्होंने ट्रैक्टर चलाया और किसान के साथ धान रोपाई की तैयारी की. वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By : भानु प्रकाश शर्मा, दतिया |  Updated at : 21 Jul 2026 02:38 PM (IST)
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मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला. जनसंपर्क के दौरान वह ग्राम सोनार पहुंचे, जहां उन्होंने एक किसान के खेत में ट्रैक्टर चलाया और धान रोपाई की तैयारी में हाथ बंटाया.

सोमवार शाम करीब 6 बजे जनसंपर्क के दौरान जीतू पटवारी मुख्य सड़क किनारे स्थित किसान कालीचरण पटेल के खेत पर रुके. उस समय किसान का पुत्र जयदीप पटेल ट्रैक्टर से खेत की जुताई (धान का संगा) कर रहा था. जयदीप को काम करते देख पटवारी स्वयं ट्रैक्टर पर सवार हो गए और कुछ देर तक ट्रैक्टर चलाकर खेती के कार्य में सहयोग किया.

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वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस पूरे घटनाक्रम को मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कांग्रेस कार्यकर्ता इसे किसानों के प्रति पार्टी की संवेदनशीलता और जमीनी जुड़ाव का प्रतीक बता रहे हैं.

चुनावी प्रचार में नया तेवर

जीतू पटवारी इन दिनों दतिया उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में लगातार जनसभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं. खेत में ट्रैक्टर चलाने की यह पहल किसान वोटबैंक को साधने की रणनीति के तौर पर भी देखी जा रही है. राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है.कांग्रेस की ओर से इसे ‘किसान हितैषी’ छवि के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जबकि विपक्षी दलों के कार्यकर्ता इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं.

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About the author भानु प्रकाश शर्मा, दतिया

भानु प्रकाश शर्मा मध्य प्रदेश के दतिया की खबरों पर नजर रखते हैं. सामाजिक, राजनीतिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 21 Jul 2026 02:38 PM (IST)
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