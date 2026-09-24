गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश‘जो दौड़ेगा, वही पदाधिकारी बनेगा’, दतिया में BJP जिलाध्यक्ष ने लगाई दौड़

‘जो दौड़ेगा, वही पदाधिकारी बनेगा’, दतिया में BJP जिलाध्यक्ष ने लगाई दौड़

दतिया में बीजेपी जिलाध्यक्ष की बात पर कार्यकर्ताओं में ठहाके गूंज उठे हैं. दरअसल जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कहा, "दौड़ेंगे तो पदाधिकारी बनेंगे."

Written By : भानु प्रकाश शर्मा, दतिया |  Updated at : 24 Sep 2026 10:46 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के दतिया में भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष माधवेंद्र सिंह परिहार का प्रथम नगर आगमन हुआ. रेलवे स्टेशन से लेकर श्री पीताम्बरा पीठ तक कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कुछ ऐसा कहा, जिसकी अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है.

रेलवे स्टेशन पर माधवेंद्र सिंह परिहार के पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं और जयघोष के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. मंदिर परिसर पहुंचते ही उन्होंने दौड़ लगाई और साथ मौजूद कार्यकर्ताओं से भी दौड़ने को कहा. 

रिलेटेड स्टोरी >>

मध्य प्रदेश
MP में SIR पर 28 सितंबर से कांग्रेस का आंदोलन, EC दफ्तर का करेगी घेराव
MP में SIR पर 28 सितंबर से कांग्रेस का आंदोलन, EC दफ्तर का करेगी घेराव
मध्य प्रदेश
'लाडली बहना योजना को बंद कराना चाहती है कांग्रेस', CM मोहन यादव का आरोप
'लाडली बहना योजना को बंद कराना चाहती है कांग्रेस', CM मोहन यादव का आरोप
मध्य प्रदेश
राहुल गांधी ने उठाया OBC छात्रों का मुद्दा, CM मोहन यादव को लिखा पत्र
राहुल गांधी ने उठाया OBC छात्रों का मुद्दा, CM मोहन यादव को लिखा पत्र
मध्य प्रदेश
CM मोहन यादव ने 25 नए आयुष भवनों का किया लोकार्पण, स्टाइपेंड पर दिए निर्देश
CM मोहन यादव ने 25 नए आयुष भवनों का किया लोकार्पण, स्टाइपेंड पर दिए निर्देश

'लाडली बहना योजना को बंद कराना चाहती है कांग्रेस', CM मोहन यादव का आरोप

'जिसमें दम है वही दौड़े'

इसी दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "जिसमें दम है, वही दौड़े. दौड़ने वाले कार्यकर्ताओं को ही कार्यकारिणी में पदाधिकारी बनाया जाएगा, जो पैदल चलेंगे उन्हें पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा.” जिलाध्यक्ष की इस बात पर उनके साथ दौड़ रहे कार्यकर्ताओं के बीच ठहाके गूंज उठे. वीडियो में जिलाध्यक्ष के साथ तमाम कार्यकर्ता दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं.

हालांकि, हास्य-विनोद में कही गई जिलाध्यक्ष की यह बात अब बीजेपी की आगामी जिला कार्यकारिणी से जोड़कर भी देखी जा रही है. इस दौरान बीजेपी नेता आशुतोष तिवारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. स्वागत के बाद जिलाध्यक्ष श्री पीताम्बरा पीठ पहुंचे. 

नई कार्यकारिणी को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्सुकता

दरअसल, नई जिला कार्यकारिणी में किन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलेगी, इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में पहले से ही उत्सुकता बनी हुई है. ऐसे में जिलाध्यक्ष का सक्रियता और दौड़ने को लेकर दिया गया यह बयान कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

अब देखना होगा कि बीजेपी की नई जिला कार्यकारिणी में किन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलती है और जिलाध्यक्ष के साथ संगठन में कौन-कौन “दौड़ता” नजर आता है. हालांकि जिलाध्यक्ष के इस इस बयान से अब सियासी गलियारों और कार्यकर्ताओं में जमकर चर्चा हो रही है. जिलाध्यक्ष का यह मजाकिया अंदाज अब सुर्खियां बटोर रहा है.

MP में SIR पर 28 सितंबर से कांग्रेस का आंदोलन, EC दफ्तर का करेगी घेराव

About the author भानु प्रकाश शर्मा, दतिया

भानु प्रकाश शर्मा मध्य प्रदेश के दतिया की खबरों पर नजर रखते हैं. सामाजिक, राजनीतिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 10:46 PM (IST)
Tags :
BJP MADHYA PRADESH NEWS Datia NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
MP में SIR पर 28 सितंबर से कांग्रेस का आंदोलन, EC दफ्तर का करेगी घेराव
MP में SIR पर 28 सितंबर से कांग्रेस का आंदोलन, EC दफ्तर का करेगी घेराव
मध्य प्रदेश
'लाडली बहना योजना को बंद कराना चाहती है कांग्रेस', CM मोहन यादव का आरोप
'लाडली बहना योजना को बंद कराना चाहती है कांग्रेस', CM मोहन यादव का आरोप
मध्य प्रदेश
राहुल गांधी ने उठाया OBC छात्रों का मुद्दा, CM मोहन यादव को लिखा पत्र
राहुल गांधी ने उठाया OBC छात्रों का मुद्दा, CM मोहन यादव को लिखा पत्र
मध्य प्रदेश
CM मोहन यादव ने 25 नए आयुष भवनों का किया लोकार्पण, स्टाइपेंड पर दिए निर्देश
CM मोहन यादव ने 25 नए आयुष भवनों का किया लोकार्पण, स्टाइपेंड पर दिए निर्देश
Advertisement

वीडियोज

EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
BJP On Rahul Gandhi PC | Gyanesh Kumar: 10 पॉइंट्स में जानें राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
EC में मतभेद पर पूर्व CEC की सलाह
जमुई कांड पर 'सरकार' का विवादित बयान
Jagadhatri:🫨Rudra के जिंदा होने का सबूत जुटाएगी Jagadhatri! घर में पसरा मातम और खराब हुआ माहौल! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-पाक जंग में मारे गए थे पिता, अब बेटा महमूद बना 'मक्का पैक्ट' का पहला कमांडर
भारत-पाक जंग में मारे गए थे पिता, अब बेटा महमूद बना 'मक्का पैक्ट' का पहला कमांडर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का चुनावी आगाज, INDIA गठबंधन से ओवैसी तक, क्या कुछ बोले?
अखिलेश यादव का चुनावी आगाज, INDIA गठबंधन से ओवैसी तक, क्या कुछ बोले?
क्रिकेट
शतक से चमके मैथ्यू ब्रीट्जके, कुचले सब रिकॉर्ड; सबसे ज्यादा रन वाले बने बल्लेबाज
शतक से चमके मैथ्यू ब्रीट्जके, कुचले सब रिकॉर्ड; सबसे ज्यादा रन वाले बने बल्लेबाज
साउथ सिनेमा
'द पैराडाइज' बनी तेलुगु की चौथी बिगेस्ट ओपनर, 'इरुमुडी' समेत पहले दिन तोड़े 6 फिल्मों के रिकॉर्ड
'द पैराडाइज' बनी तेलुगु की 4th बिगेस्ट ओपनर, 'इरुमुडी' समेत तोड़े 6 फिल्मों के रिकॉर्ड
न्यूज़
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज, महुआ मोइत्रा ने कहा- 'आपराधियों वाले काम...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज, महुआ मोइत्रा ने कहा- 'आपराधियों वाले काम...'
इंडिया
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एक कप चाय पीने रायबरेली पहुंचे अखिलेश का 'बुलडोजर वेलकम'
एक कप चाय पीने रायबरेली पहुंचे अखिलेश का 'बुलडोजर वेलकम'
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget