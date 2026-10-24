Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशसेमीकंडक्टर समिट: MP में 2510 करोड़ का निवेश, 8 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर

सेमीकंडक्टर समिट: MP में 2510 करोड़ का निवेश, 8 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर

मध्य प्रदेश में 2,000 करोड़ से लिथियम-आयन सेल विनिर्माण इकाई बनाई जाएगी. तीन कंपनियों का निवेश, हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 24 Oct 2026 07:42 PM (IST)
Preferred Sources

इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जा रही दो दिवसीय 'मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर समिट-2026' के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आई सेक्टर के निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठकें कीं. इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव से धनुष हेल्थकेयर सिस्टम्स के डी. एस. एन. मूर्ति ने बैठक कर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की. 

इस दौरान मूर्ति ने मध्यप्रदेश में टेक हेल्थकेयर क्षेत्र के अंतर्गत 400 करोड़ के पूंजी निवेश का प्रस्ताव रखा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना से प्रदेश के लगभग 500 युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण और राज्यव्यापी विस्तार

चर्चा के दौरान कंपनी ने प्रदेश में अपनी कार्ययोजना साझा करते हुए बताया कि वह राज्य में मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (MMU) और टेलीमेडिसिन सेवाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार करना चाहती है. इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के संचालन को आधुनिक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जा सकता है.

कंपनी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ रणनीतिक साझेदारी और शुरुआती चरण में पायलट जिलों के चयन की अपेक्षा जताई है. इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी, वनांचल और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में परिणाम-आधारित स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम चलाना और अंतिम छोर तक आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

हैदराबाद स्थित धनुष हेल्थकेयर सिस्टम्स डिजिटल स्वास्थ्य समाधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा (पब्लिक हेल्थकेयर) के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है. कंपनी मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के संचालन, अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कुशल प्रबंधन, स्वास्थ्य स्क्रीनिंग तथा टेलीमेडिसिन सेवाओं के क्रियान्वयन में विशेषज्ञता रखती है. इसके अतिरिक्त, कंपनी 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' के अनुरूप उन्नत डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म विकसित करने और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर 'लास्ट माइल' स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का कार्य कर रही है.

सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कंपनी के निवेश प्रस्ताव का स्वागत करते हुए मध्यप्रदेश में उद्योग एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य शासन की ओर से हरसंभव नीतिगत व प्रशासनिक सहयोग का पूरा आश्वासन दिया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डी. एस. एन. मूर्ति को 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' (GIS-2027) में सहभागिता के लिए आमंत्रित भी किया.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को इंदौर में आयोजित दो दिवसीय ‘मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर समिट-2026’ में सहभागिता की. समिट के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों व निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठकें कर प्रदेश में औद्योगिक निवेश, तकनीकी विस्तार और रोजगार सृजन की संभावनाओं पर गहन विचार-विमर्श किया. 

समिट के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से बियॉन्ड स्टूडियोज़ के संस्थापक एवं सीईओ भारत भूषण (सेबेस्टियन नोआ अकोस्टा जूनियर) ने वन-टू-वन भेंट की. बैठक में कंपनी ने मध्यप्रदेश में 110 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा, जिससे प्रदेश के लगभग 6,000 युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें जनवरी 2027 में आयोजित होने वाले ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ (GIS-2027) में भाग लेने हेतु आमंत्रित भी किया.

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की होगी स्थापना

इस अवसर पर भूषण ने बताया कि बियॉन्ड स्टूडियोज़ मध्यप्रदेश में एक अत्याधुनिक एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एवं एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) स्टूडियो अथवा ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित करने की इच्छुक है. इसके माध्यम से स्थानीय कलाकारों और तकनीकी प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर का प्रशिक्षण देकर उन्हें उद्योग के अनुकूल तैयार किया जाएगा. 

वर्ष 2016 में स्थापित हैदराबाद आधारित बियॉन्ड स्टूडियोज़ एक प्रतिष्ठित फिल्म निर्माण और क्रिएटिव-सर्विसेज़ स्टूडियो है, जो VFX, 2D/3D एनीमेशन, प्री-विज़ुअलाइज़ेशन, एडिटिंग, डबिंग, साउंड डिज़ाइन और मार्केटिंग सेवाएं प्रदान करता है. कंपनी ने कई बड़े भारतीय फिल्म प्रोजेक्ट्स में उत्कृष्ट कार्य किया है.

कंपनी ने प्रदेश की AVGC-XR नीति के अंतर्गत फिल्म, वीएफएक्स, एनीमेशन एवं इमर्सिव-कंटेंट प्रोडक्शन हेतु प्रोत्साहन प्राप्त करने तथा उपयुक्त स्थान एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराने का आग्रह किया है. साथ ही, बियॉन्ड स्टूडियोज़ ने मध्यप्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा क्षेत्रों के संवर्धन हेतु डिजिटल कंटेंट साझेदारी की भी रुचि व्यक्त की है. 

बैठक में सीएम ने दी यह जानकारी

इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों की जानकारी देते हुए आश्वस्त किया कि मध्यप्रदेश में निवेश और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहयोग व आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी.

बैठक में उना इकोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने भोपाल के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर-2 (ईएमसी-2) में 2,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से प्रदेश में 2,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसमें 500 से अधिक प्रत्यक्ष और 1,500 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल हैं. 

अहमदाबाद स्थित उना इकोसिस्टम्स (जिसकी परियोजना की शुरुआत जापान से हुई थी) इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा, औद्योगिक उपकरणों और ओईएम उपयोग के लिए सुरक्षित एवं फास्ट-चार्जिंग लिथियम-आयन सेल और बैटरी समाधान तैयार करती है. वर्तमान में कंपनी की मध्यप्रदेश में उपस्थिति नहीं है. कंपनी भोपाल के ईएमसी-2 में अत्याधुनिक 'हाई-एलएमओ' तकनीक पर आधारित नेक्स्ट-जनरेशन लिथियम-आयन सेल विनिर्माण की ग्रीनफील्ड इकाई स्थापित करने जा रही है. 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उद्योगों को आवश्यक संसाधन एवं विश्वस्तरीय अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है. इस विनिर्माण इकाई की स्थापना से मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र का विस्तार होगा, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तथा स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े उद्योगों को नई मजबूती मिलेगी.

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दे रही हैं MP के विकास को गति: CM मोहन यादव

Published at : 24 Oct 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
MP News MOHAN YADAV MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: इंदौर से 22 साल का इंजीनियर हिरासत में, पूछताछ जारी
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: इंदौर से 22 साल का इंजीनियर हिरासत में, पूछताछ जारी
मध्य प्रदेश
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दे रही हैं MP के विकास को गति: CM मोहन यादव
केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दे रही हैं MP के विकास को गति: CM मोहन यादव
मध्य प्रदेश
MP में नई नीली क्रांति की तैयारी, CM ने कहा- मत्स्य उत्पादन होगा दोगुना
MP में नई नीली क्रांति की तैयारी, CM ने कहा- मत्स्य पालन में No.1 बनेगा प्रदेश
मध्य प्रदेश
इंदौर में लालवाला इंडस्ट्रीज करेगी 1200 करोड़ का निवेश, CM से हुई चर्चा
इंदौर में लालवाला इंडस्ट्रीज करेगी 1200 करोड़ का निवेश, CM से हुई चर्चा
Advertisement

वीडियोज

Laxmi Niwas:🥲Veer ने Nia को गोद में लेकर बहाए आंसू! Radhika भी समझ नहीं पा रही उसकी यह हालत #sbs
Bollywood News: पहली बार ओटीटी पर साथ दिखेगी अदिति राव हैदरी और पंकज त्रिपाठी की जोड़ी (24.10.26)
Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, 'दिल्ली से इंसाफ की उम्मीद नहीं, PAK हमें बचा रहा'
फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, 'दिल्ली से इंसाफ की उम्मीद नहीं, PAK हमें बचा रहा'
इंडिया
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा
साउथ सिनेमा
RRR से 5-6 गुना ज्यादा बड़ी है 'वाराणसी', राजामौली ने बताया शूटिंग में कैसे बचाए 40 दिन
RRR से 5-6 गुना ज्यादा बड़ी है 'वाराणसी', राजामौली ने बताया शूटिंग में कैसे बचाए 40 दिन
क्रिकेट
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
विश्व
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
इंडिया
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
टेक्नोलॉजी
कीपैड फोन में डिजिटल पेमेंट की एंट्री, Itel 2165C में PhonePe सपोर्ट
कीपैड फोन में डिजिटल पेमेंट की एंट्री, Itel 2165C में PhonePe सपोर्ट
शिक्षा
प्रदर्शन के बीच जामिया का बड़ा फैसला, सभी कोर्स की पढ़ाई होगी ऑनलाइन 
प्रदर्शन के बीच जामिया का बड़ा फैसला, सभी कोर्स की पढ़ाई होगी ऑनलाइन 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget