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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया में बवाल के बाद नरोत्तम मिश्रा की CM मोहन यादव संग बैठक, प्रदेश अध्यक्ष बोले- 'किसी का इस्तीफा...'

दतिया में बवाल के बाद नरोत्तम मिश्रा की CM मोहन यादव संग बैठक, प्रदेश अध्यक्ष बोले- 'किसी का इस्तीफा...'

Datia Bypoll 2026: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में हम दतिया विधानसभा उपचुनाव जीतेंगे. बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 11 Jul 2026 09:40 PM (IST)
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दतिया में हिंसक प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा की सीएम मोहन यादव के साथ बैठक हई. शनिवार (11 जुलाई) शाम को वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री अजय जमवाल से मुलाकात की. दतिया सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी से टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा और हिंसक प्रदर्शन किया है.

प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, ''दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है. कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया है, हालांकि कोई इस्तीफा नहीं मिला है. बीजेपी किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेगी. नरोत्तम मिश्रा के मार्ग दर्शन में हम दतिया चुनाव जीतेंगे.''

दतिया में हिंसा के आरोप में 17 नेताओं पर हुई FIR

दतिया में हिंसा करने के आरोप में 17 नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है. पथराव, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. कोतवाली थाने में इन नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

किन-किन नेताओं पर हुई एफआईआर? 

दतिया में हिंसा करने के आरोप में अक्कू दुबे, राजू गुगौरिया, अनूप यादव, विपिन पाठक, लला रजक, प्रशांत दांगी, अतुल भूरे, प्रदीप यादव, भानु ठाकुर, बृजेश दुबे, मान सिंह कुशवाहा, विजय झंडा, आकाश भार्गव, लवकुश गुर्जर, शंकर गुर्जर, अमित परिहार, करण जाटव, सुनील दुबे, अंशुल यादव, कृष्णा दुबे, प्रदीप गुर्जर, अजय रजक, भैया दुबे, वीरपाल गुर्जर, नियुक्त नागर, कमलेश चौबे और जितेंद्र कमरिया पर एफआईआर दर्ज हुई है.

दरअसल दतिया उपचुनाव को लेकर 30 जुलाई को मतदान होना है. बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटते हुए इस बार आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया है. टिकट कटने की खबर जैसे ही फैली तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क गए. बीजेपी दफ्तर से लेकर सड़क तक उनके समर्थकों ने हंगामा किया. हाईवे को जाम कर दिया और पुलिसकर्मियों से भी उनकी भिड़ंत हो गई.

दतिया: नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के बवाल पर जीतू पटवारी ने BJP सरकार को घेरा, कर दी ये मांग

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 11 Jul 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
Narottam Mishra Mohan Yadav BJP MP NEWS Datia Bypoll 2026
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