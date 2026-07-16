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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशधार में शराब कारोबारी के घर पर हमले के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने शहर में घूमाकर दिया सख्त संदेश

धार में शराब कारोबारी के घर पर हमले के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने शहर में घूमाकर दिया सख्त संदेश

Dhar News: मामला धार के कैलाश नगर का है. यहां शराब व्यवसायी के घर पर हमला करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Written By : साबिर खान, धार |  Updated at : 16 Jul 2026 12:41 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के धार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अनोखा एक्शन देखने को मिला. शराब व्यवसायी के घर पर हमला करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोतवाली पुलिस ने उनका शहर में ताशे बजवाते हुए पैदल जुलूस निकाला. इस दौरान आरोपियों से अपराध न करने का संदेश भी दिलवाया गया.

मामला धार के कैलाश नगर का है. यहां शराब व्यवसायी के घर पर हमला करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. कार्रवाई के दौरान घटना में इस्तेमाल किए गए दो वाहन भी जब्त किए गए.

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ढोल ताशे के साथ अपराधियों का पुलिस ने निकाला जुलूस

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का शहर की सड़कों पर ढोल-ताशे बजवाते हुए पैदल जुलूस निकाला. जुलूस के दौरान आरोपी कहते सुनाई दिए, "अपराध करना पाप है." इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय पैदा करना और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना बताया गया.

इतना ही नहीं, पुलिस ने फरार आरोपियों के घरों के बाहर भी ताशे बजवाकर माइक से ऐलान किया और उन्हें जल्द से जल्द पुलिस के सामने पेश होने की चेतावनी दी. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है.

पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई की शहरभर में चर्चा है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, शनिवार (11 जुलाई) की रात कैलाश नगर स्थित लाइसेंसी शराब ठेकेदार विकास सिंह ठाकुर के घर पर 6-7 बदमाशों ने हमला किया था. इस हमले में विकास सिंह के मकान की खिड़कियों के कांच तोड़े गए और फॉर्च्यूनर व महिन्द्रा थार गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले में तेजी से एक्शन लेते हुए आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर उन्हें पैदल घुमाया और आपराधियों को सख्त कानूनी संदेश दिया. 

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About the author साबिर खान, धार

साबिर खान मध्य प्रदेश के धार जिले से एबीपी न्यूज़ के लिए खबरों पर नजर रखते हैं. उनकी राजनीतिक, सामाजिक और अपराध की खबरों पर अच्छी पकड़ है.
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Published at : 16 Jul 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
MP POlice Dhar News MADHYA PRADESH NEWS Dhar Crime
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