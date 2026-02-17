MP News: 'गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए', कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने की मांग

मध्य प्रदेश के भोपाल से कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग उठाई है. साथ ही उन्होंने इसे लेकर बीजेपी पर तंज भी कसा है. उन्होंने विधानसभा में अशासकीय संकल्प पेश कर कहा कि यदि हिंदू धर्म गाय को मां मानता है तो उसका सम्मान करते हुए उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने गाय की मृत्यु पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने की भी बात कही है.

क्या है आतिफ अकील की मांग?

विधायक आतिफ अकील ने स्पष्ट रूप से कहा कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि देश में करोड़ों लोग गाय को आस्था से जोड़कर देखते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यदि गाय की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक किया जाना चाहिए.

चमड़े के व्यापार पर भी उठाया सवाल

आतिफ अकील ने अपने संकल्प में चमड़े के व्यापार को बंद करने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि जब गाय को पूजनीय माना जाता है तो उससे जुड़े व्यापार पर भी पुनर्विचार होना चाहिए. उनका कहना था कि इस विषय पर पहले भी पहल की जा चुकी है, लेकिन ठोस निर्णय नहीं लिया गया. उन्होंने इसे सरकार की नीतियों और बयानों के बीच अंतर से जोड़कर देखा।

मेरे पिता ने भी रखा गया था संकल्प

विधायक ने बताया कि साल 2017 में उनके पिता ने भी इसी तरह का अशासकीय संकल्प विधानसभा में रखा था. उस समय भी भाजपा सरकार सत्ता में थी, लेकिन बहुमत के बावजूद यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका. उन्होंने आरोप लगाया कि कथनी और करनी में अंतर है.

उनका कहना है कि यदि सरकार वास्तव में गाय संरक्षण को लेकर गंभीर है तो उसे राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर कानूनी स्तर पर निर्णय लेना चाहिए. आतिफ अकील ने कहा कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने से संरक्षण को मजबूत आधार मिलेगा. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस विषय को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए.