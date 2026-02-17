MP News: 'गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए', कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने की मांग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP News: 'गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए', कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने की मांग

Bhopal News: कांग्रेस MLA आतिफ अकील ने गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग की है. उन्होंने गाय की मृत्यु पर अंतिम संस्कार और चमड़े के व्यापार पर रोक लगाने की भी बात कही.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 17 Feb 2026 02:55 PM (IST)
मध्य प्रदेश के भोपाल से कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग उठाई है. साथ ही उन्होंने इसे लेकर बीजेपी पर तंज भी कसा है. उन्होंने विधानसभा में अशासकीय संकल्प पेश कर कहा कि यदि हिंदू धर्म गाय को मां मानता है तो उसका सम्मान करते हुए उसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने गाय की मृत्यु पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने की भी बात कही है.

क्या है आतिफ अकील की मांग?

विधायक आतिफ अकील ने स्पष्ट रूप से कहा कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि देश में करोड़ों लोग गाय को आस्था से जोड़कर देखते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यदि गाय की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक किया जाना चाहिए. 

चमड़े के व्यापार पर भी उठाया सवाल

आतिफ अकील ने अपने संकल्प में चमड़े के व्यापार को बंद करने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि जब गाय को पूजनीय माना जाता है तो उससे जुड़े व्यापार पर भी पुनर्विचार होना चाहिए. उनका कहना था कि इस विषय पर पहले भी पहल की जा चुकी है, लेकिन ठोस निर्णय नहीं लिया गया. उन्होंने इसे सरकार की नीतियों और बयानों के बीच अंतर से जोड़कर देखा।

मेरे पिता ने भी रखा गया था संकल्प

विधायक ने बताया कि साल 2017 में उनके पिता ने भी इसी तरह का अशासकीय संकल्प विधानसभा में रखा था. उस समय भी भाजपा सरकार सत्ता में थी, लेकिन बहुमत के बावजूद यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका. उन्होंने आरोप लगाया कि कथनी और करनी में अंतर है. 

उनका कहना है कि यदि सरकार वास्तव में गाय संरक्षण को लेकर गंभीर है तो उसे राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर कानूनी स्तर पर निर्णय लेना चाहिए. आतिफ अकील ने कहा कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने से संरक्षण को मजबूत आधार मिलेगा. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस विषय को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए. 

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Published at : 17 Feb 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
MP News Atif Aqueel
MP News: 'गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए', कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने की मांग
